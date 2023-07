Oekraïense geheime dienst claimt verantwoordelijkheid voor aanval op Krimbrug

Weert vangt naast de huidige 265 Oekraïense vluchtelingen nog eens 150 vluchtelingen uit Oekraïne op. Naast de twee bestaande opvanglocaties voor Oekraïners komt daar na de zomer nog een derde opvang bij, maakte de gemeente woensdag bekend.

De opvang vindt plaats op het voormalige Van Horne kazerneterrein in de Limburgse stad. Weert besloot extra ruimte vrij te maken omdat de druk op de opvangplekken in Limburg groot is. "In dit gebouw is naar verwachting ook plek voor circa 150 personen. Het definitieve aantal is afhankelijk van de gezinssamenstellingen", aldus burgemeester Raymond Vlecken. Volgens hem wordt in Limburg nog gezocht naar zo'n duizend opvangplaatsen voor mensen uit Oekraïne.

Volgens de gemeente zijn de huidige bewoners tevreden over de opvang. Dit ook omdat ze ruim gehuisvest zijn en iedere kamer voor één gezin is gereserveerd, waardoor er meer privacy is. De kinderen gaan naar school, veel volwassenen hebben een (deeltijd)baan gevonden. (ANP)