Nu het akkoord is geklapt moet het kabinet opeens zélf landbouwbeleid maken

Piet Adema, minister van landbouw, probeerde zijn frustratie woensdag niet te verbergen. “Het is een trieste dag voor de landbouw, een trieste dag voor de natuur en een trieste dag voor jonge boeren”, sprak de bewindsman. “Echt een ongelofelijke gemiste kans.”

Sinds hij in oktober aantrad, richtte minister Adema al zijn pijlen op een landbouwakkoord. Daarin moesten de overheid, boeren, natuurorganisaties, supermarkten en andere belanghebbenden afspraken maken over de toekomst van de agrarische sector. Hoe kunnen boeren verduurzamen zonder dat die transitie hun financieel de kop kost?

Op die vraag moet het kabinet nu zelf antwoorden formuleren. Dinsdagavond stapte de grootste boerenorganisatie LTO uit de onderhandelingen, een dag later werd het overleg tussen tientallen partijen definitief gestaakt. “Het landbouwakkoord komt er niet”, constateerde minister Adema na een afsluitend beraad. “We hebben altijd gezegd: in dat geval moet het kabinet met een maatregelenpakket komen.”

Minder explosief

Dat leek lange tijd geen sinecure. Binnen het kabinet bestonden vaak flinke meningsverschillen over het landbouw- en stikstofbeleid, tussen coalitiepartijen boterde het nog minder. De wederzijdse frustratie bereikte een kookpunt toen CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra na de Provinciale Statenverkiezingen aankondigde dat zijn partij wilde ‘heronderhandelen’ over het stikstofbeleid.

Maar van die politieke spanning is opvallend weinig meer over. Tussen betrokken kabinetsleden is het vertrouwen groot, afgelopen weken trokken bewindslieden gezamenlijk op in gesprekken met boerenorganisatie LTO. Soms zaten er wel zes ministers tegenover LTO-voorman Van der Tak, van elke kabinetspartij minstens één.

Die eensgezindheid werkt door in de coalitie, waar woensdag veel waardering klonk voor de rol van minister Adema. Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie lijken ervan overtuigd dat de bewindsman daadwerkelijk tot het uiterste is gegaan om een akkoord te bereiken.

Dat het kabinet nu alsnog met eigen beleid moet komen, zien de partijen als de enige mogelijkheid. “Gek genoeg heeft het klappen van het landbouwakkoord rust en eenheid gebracht in de coalitie”, analyseert een Kamerlid.

Geen haast

Ook inhoudelijk hoeft het kabinet niet bij nul te beginnen. Volgens minister Adema waren de onderhandelaars het ‘voor 95 procent’ eens over het conceptakkoord. Ondanks de slechte afloop lieten gesprekspartners zien dat beweging mogelijk is op ogenschijnlijk vastgeroeste dossiers.

Zelfs rond heikele kwesties – zoals het aantal koeien per hectare, de vergoeding voor boeren die aan natuurbeheer doen, en de zelfstandigheid van boeren om natuurdoelen te halen – zouden grote stappen zijn gezet.

Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer over het landbouwakkoord en de vervolgstappen. Heel veel haast om met een eigen plan te komen, heeft minister Adema echter niet. Vrijdag spreekt de ministerraad over het vervolg, maar het is onwaarschijnlijk dat er voor de zomer al een pakket ligt.

Dood van de polder?

Toch laat het mislukte overleg wel degelijk krassen achter. Woensdag bleek de frustratie bij diverse gesprekspartners diep te zitten. Zo vinden natuurclubs, supermarkten en enkele boerenorganisaties het onbegrijpelijk dat LTO opeens opstapte – zeker na maandenlang intensief overleg.

Dat geluid klinkt ook in het kabinet. “Toen wij dinsdagavond aan tafel gingen, kwam LTO direct met de mededeling: wij stoppen ermee”, aldus minister Adema. Eerder die middag had hij nog heel andere signalen gekregen, zei de bewindsman geërgerd. “Het verraste ons zeer.”

Volgens betrokkenen zou LTO-voorman Sjaak van der Tak wel willen, maar wordt hij telkens teruggefloten door zijn achterban. Zelf ontkent hij dat stellig. “Wij hebben heel nuchter en zakelijk alles afgewogen”, zegt Van der Tak, die wijst op gebrek aan perspectief en inkomenszekerheid in het conceptakkoord. “We hebben tegen het kabinet gezegd: let op, het wantrouwen onder boeren is zó groot dat dit akkoord het nooit had gered.”

Betekent de mislukking een afscheid van het poldermodel? De verhoudingen tussen LTO en de overheid zijn op dit moment duidelijk bekoeld, maar dat betekent niet dat het kabinet voortaan geïsoleerd optrekt. Daarvoor zit de behoefte aan compromissen en gedragen akkoorden toch te diep in het Nederlandse DNA.

Lees ook:

Steeds meer eisen, maar geen hogere prijzen: waarom LTO de stekker uit het landbouwakkoord trok

Waar ging het nou mis in de onderhandelingen tussen boeren en kabinet? Drie pijnpunten die een landbouwakkoord in de weg stonden.