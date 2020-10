Nu de formele dienstplicht ook geldt voor vrouwen, hoopt Defensie hun aandacht te trekken

Nicole de Wolf (48), kolonel bij de Landmacht, 30 jaar bij Defensie

“Zelf ging ik in 1990 op mijn achttiende, na de afronding van mijn eindexamen, naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Bij de landmacht, dat leek mij wel wat. Vooral het avontuur trok aan. Dat het een mannenwereld was vond ik geen punt, omdat ik in die tijd toch al veel met jongens omging. En nu ik terugkijk wilde ik ook graag echt iets bijdragen aan de samenleving. Of dat nou in Nederland is of ergens anders in de wereld. Mijn handen beginnen te jeuken als ik om mij heen kijk naar de crisis die nu woedt.

“Na de opleiding werd ik commandant van een dienstplichtig peloton, met - uiteraard - alleen maar mannen. In 1995 veranderde dat en kreeg ik de leiding over een beroepspeloton. We reisden in 1996 voor een missie af naar Bosnië. Ik was 23, misschien 24, toen ik met 36 jonge mannen die kant op ging. Samen met een onderofficier en een chauffeur waren wij de enige drie vrouwen. Het was spannend met kans op beschietingen en er lagen oude landmijnen. Dan sta je daar als 24-jarige vrouw tussen al die mannen die naar jou kijken en zeggen: vertel het maar, wat gaan we doen?

“Desondanks merkte ik toen al nauwelijks verschil met mijn mannelijke collega’s. Je werd en wordt beoordeeld als militair en niet als vrouw. Als je als enige vrouw tussen vijftig of honderd mannelijke militairen op de kazerne staat krijg je op een positieve manier natuurlijk wel aandacht. Alles wat je doet wordt gezien.

“Meer vrouwen bij Defensie vind ik heel belangrijk. Ik wil niet generaliseren, maar vrouwen beschikken over het algemeen over wat meer empathisch vermogen en meer geduld. Hoewel mannen over het algemeen fysiek sterker zijn dan vrouwen, denk ik dat het fysieke maar in een beperkt aantal gevallen de doorslag geeft. Niet alle problemen vereisen een fysieke oplossing. Daarnaast gaan vrouwen niet altijd voor het succes van nu, maar zien zij beter in dat als je even wacht, het succes op langere termijn groter is.

“De enige keer dat ik wel iets merkte van de verschillen, was toen ik in de leeftijd kwam dat ik moeder kon worden. Wanneer komen de kinderen, vroegen collega’s dan. Ik had die behoefte niet, maar dan merk je wel: ik ben anders. Dat vragen ze niet aan een man.”