Nu de deltavariant oprukt en een vierde golf dreigt, moeten ook de tieners bijspringen

Op menig familieverjaardag of vriendenbarbecue komt ze even langs: de dreigende deltavariant. Ze ploft op een stoel en staart iedereen die onbeperkt probeert te genieten van de versoepelingen aan. Wie weet, fluistert ze, is het nog lang niet voorbij.

Het RIVM houdt rekening met een vierde golf, zei Jaap van Dissel vorige week. Tenminste: als jongeren tussen de twaalf en achttien zich niet laten vaccineren.

Die uitspraak van Van Dissel echoot door het advies dat de Gezondheidsraad dinsdag uitbracht voor het vaccineren van twaalf- tot en met zeventienjarigen. Zo schrijft de raad dat “wanneer er minder viruscirculatie is onder adolescenten er ook minder virusverspreiding zal zijn naar gezins- en/of familieleden en andere nauwe contacten, en via hen ook minder verspreiding naar de bevolking als geheel”.

Voetafdruk in advies

Of de opkomende deltavariant de doorslag gaf voor het positieve advies, wilde de voorzitter van de Gezondheidsraad, Bart-Jan Kullberg, dinsdag niet zeggen. Hoewel de raad hamert op voordelen voor de jongeren zelf – als het gaat om minder besmettingen en de ernstige bijwerking MIS-C, een zeldzame ontstekingsreactie – heeft de deltavariant duidelijk zijn voetafdruk gezet in het advies.

Zo is een van de argumenten die de Gezondheidsraad als heel zwaarwegend aanmerkt, direct gerelateerd aan de mogelijke vierde golf die de deltavariant zou kunnen veroorzaken. De raad vreest in dat scenario voor nieuwe schoolsluitingen, sociale beperkingen en klassen in quarantaine, wat kan leiden tot ‘indirecte gezondheidsschade’ bij tieners.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de mentale schade van beperkende maatregelen vooral groot was bij jongeren. Expliciet noemt de raad dat er aanwijzingen zijn dat er in Nederland tijdens de eerste lockdown een toename was van kindermishandeling. Vaccinaties bij de jeugd kunnen mogelijk een nieuwe lockdown of beperkende maatregelen voorkomen, aldus de Gezondheidsraad.

Beteugelen zonder maatregelen

Al vanaf het begin zijn discussies over een eventuele opleving van corona in het najaar, verweven met de discussie over het wel of niet vaccineren van twaalf- tot en met zeventienjarigen. Eerder zei kinderarts Patricia Bruijning al in Trouw dat de vraag óf de voordelen van het vaccineren van deze groep opwegen tegen de nadelen sterke afhangt van de mate waarin het virus rondgaat.

Dit voorjaar was de alfavariant, die in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan, dominant, maar die positie is deze week overgenomen door de deltavariant, die 40 tot 60 procent besmettelijker is. Volgens de modellen van het RIVM moet ruim driekwart van de bevolking immuun zijn voor deze variant wil het virus zich ook de komende winter zonder verdere maatregelen laten beteugelen. Dat lukt misschien net in het meest optimistische scenario waarin 85 procent van de achttien- tot vijftigjarigen is gevaccineerd, de vaccins hun werkzaamheid behouden en er geen variant opduikt die nog besmettelijker is.

Als 65 à 85 procent van de pubers zich laat vaccineren, daalt het reproductiegetal volgens het RIVM met 20 tot 35 procent. Dat zou voldoende kunnen zijn om een nieuwe golf in te dammen, constateert ook de Gezondheidsraad.

Als de deltavariant er niet was geweest, had de Gezondheidsraad over het vaccineren van kinderen minder diep hoeven peinzen. Dan was het ook niet zo’n probleem geweest dat niet iedere volwassen Nederlander zijn prik komt halen. Nu moeten de tieners bijspringen.

