NS-staking raakt dinsdag hart van Nederland: in bijna hele land geen treinen

Alleen op het het traject Amsterdam Centraal - Schiphol zullen nog treinen van de vervoerder rijden. De NS zegt zich in te spannen om Schiphol bereikbaar te houden. Ook worden treinreizigers geadviseerd hun reis uit te stellen of vervangend vervoer te regelen.

De Eurostar en Thalys blijven rijden, maar de overige internationale treinen niet. Regionale treinvervoerders rijden wel, met uitzondering van de treindienst Alphen-Gouda, meldt de NS.

‘Alle scenario's lagen op tafel’

De acties van dinsdag zijn gericht op het midden van Nederland. Omdat Utrecht het hart is van het Nederlandse treinnetwerk en hier de dagelijkse coördinatie plaatsvindt kunnen de treinen in de rest van het land ook niet rijden. ‘Voor de aangekondigde staking zijn alle scenario's op tafel geweest, maar we zien geen enkele mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden’, meldt de NS.

Bert Groenewegen, de waarnemend president-directeur van de NS zegt de zorgen van zijn personeel te begrijpen. “De acties hebben een grote impact op onze reizigers. Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen.”

Ultimatum

De acties volgden op de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC. Een van de cao-eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor de prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken.

Maar de partijen zijn na vijf onderhandelingsrondes nog niet nader tot elkaar gekomen. De bonden kwamen daarom met een ultimatum, waarin ze het bedrijf een week de tijd gaven om akkoord te gaan met hun cao-eisen.

