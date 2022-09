NS-personeel kondigt drie nieuwe stakingsdagen aan, komende vrijdag in de Randstad

De eerste stakingsdag is aanstaande vrijdag in de regio’s noordwest en west, zo melden de vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen. De week daarop is er een staking op dinsdag in de regio’s oost, zuid en noord en donderdag in regio midden.

De afgelopen twee weken hield het NS-personeel al een estafettestaking van vijf stakingsdagen voor een betere cao. Eerder kondigden de bonden al vervolgacties aan, omdat de NS niet op de cao-eisen had gereageerd, maar waren er nog geen data bekendgemaakt.

Alhoewel de stakingen van augustus ‘qua actiebereidheid en effect op de dienstregeling en alle andere werkzaamheden bij NS een daverend succes zijn geweest, ligt er nog steeds geen nieuwe cao’, zo melden de vakbonden in een persbericht. ‘Een cao met een salaris, waarvoor mensen graag bij NS komen werken en met afspraken waarmee je naast je baan bij NS weer een sociaal leven kan hebben en weer gezond de eindstreep kan halen’, aldus de vakbonden.

Compensatie

Een van de eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen de bonden een eenmalige uitkering van 600 euro, een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken en moet ‘de menselijke maat terug in het bedrijf’. Onder de NS-cao vallen zo’n 16.700 medewerkers.

De onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst liepen eerder vast. Volgens de NS zijn sommige cao-eisen van de bonden praktisch onuitvoerbaar. Wel heeft het bedrijf eerder laten weten open te staan voor onderhandelingen met de bonden.

De eerste aangekondigde stakingsdag, vrijdag, valt samen met een staking van werknemers in het streekvervoer. Zij leggen vrijdag in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel het werk neer, ook voor een betere cao.

Het klimaat heeft méér ov nodig, maar de NS schaalt af

De NS laten minder treinen rijden, dit najaar al en ook in 2023. We móeten wel, zeggen ze, want we hebben te weinig machinisten en conducteurs. Kan dat zomaar? Worden treinreizigers zo niet de auto ingejaagd?

NS’ers willen meer geld, ja. Maar ze willen vooral waardering

Woensdag begint een estafettestaking bij de NS. NS’ers willen weer trots kunnen zijn op hun werk, en daar is een goede cao voor nodig.