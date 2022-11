NS beschermden medewerkers niet tegen kankerverwekkend chroom-6

De conclusie is hard: de NS hebben onderhoudsmedewerkers jarenlang niet beschermd tegen de risico's van werken met de kankerverwekkende stof chroom-6. Lange tijd heeft het spoorbedrijf zich ook niet aan de geldende regels op dat gebied gehouden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Die uitkomsten “liegen er niet om”, zei NS-topman Wouter Koolmees woensdag bij de presentatie van het rapport, en zijn “uitermate pijnlijk”. De NS hebben nu een regeling bedacht voor slachtoffers van de manier van werken op onderhoudswerkplaatsen van de NS. Afhankelijk van het ziektebeeld en de tijd dat werknemers hebben blootgestaan aan chroom-6 kunnen zij een schadevergoeding krijgen.

Oorzaak van longziekten

Chroom-6 is een metaal dat werd toegevoegd aan verf omdat het roest tegengaat. Het kan in het menselijk lichaam terechtkomen doordat bij het schuren van verflagen stof ontstaat dat via de luchtwegen en de poriën het lichaam binnendringt. Het kan dan, vaak na jaren, kanker veroorzaken. Ook is er een verhoogde kans op longziekten, allergieën en perforatie van het neustussenschot.

Al in 2015 ontdekten de NS dat dit metaal ook in oude verflagen op treinen zat. Dat leidde tot onrust onder NS’ers, en daarom besloten de NS het RIVM om een onderzoek te vragen. Intussen zijn er wel maatregelen genomen, en tegenwoordig is de kans dat NS’ers worden blootgesteld aan chroom-6 volgens het spoorbedrijf ‘verwaarloosbaar tot laag'.

De uitkomsten van het onderzoek hebben lang op zich laten wachten. Het RIVM ging terug tot 1970 en nam de gang van zaken onder de loep op veertien locaties waar met chroom-6 gewerkt is. Behalve wetenschappelijke literatuur nam het ook zo’n 1600 NS-documenten door en daarnaast hield het ruim 200 interviews of groepsgesprekken. Die zorgvuldigheid kost tijd, lieten de NS afgelopen voorjaar al weten.

Toch moesten de NS al eerder diep door het stof, want begin 2019 leverde het RIVM wel al een rapport af over de locatie Tilburg. Ongeveer achthonderd deelnemers aan een gemeentelijk reïntegratieproject schuurden oude NS-treinstellen. Tussen 2004 en 2012 zijn zij blootgesteld aan chroom-6.

Niets met kennis gedaan

Volgens het RIVM waren binnen de NS de gezondheidsrisico’s van chroom-6 toen al bekend, maar werd er met die kennis niets gedaan. Die was ‘versnipperd geraakt’ over de vele verschillende afdelingen van het bedrijf, verklaarde de NS-directie. “Er zijn zaken niet goed gegaan.” Ze bood excuses aan, en samen met de gemeente Tilburg beloofde ze elk van de betrokkenen een schadevergoeding van 7000 euro netto. Maar, zegt Koolmees nu, dat was een andere zaak met andere omstandigheden en een ander soort medewerkers.

De gemeente Tilburg en de NS worden inmiddels vervolgd over de gang van zaken bij het reïntegratieproject. Dat maakte het Openbaar Ministerie anderhalf jaar geleden al bekend, maar de de zaak loopt nog. NS-topman Koolmees wil niet ingaan op de vraag of die zaak met het nieuwe rapport nu wellicht verbreed zal worden.

