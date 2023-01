Noodverordening regelt testplicht voor reizigers uit China

Vanaf begin volgende week moeten reizigers uit China een negatieve test kunnen laten zien. Dat meldt het AD. Het kabinet regelt dit via een noodverordening, omdat er geen wet is waarmee het een testplicht kan afdwingen. De Eerste Kamer weigert terug te komen van reces om de ‘coronawet’ te behandelen.

Eerder deze week adviseerde de Europese Commissie om een testplicht in te voeren voor reizigers uit China en om het dringende advies te geven dat reizigers een mondkapje moeten dragen. Brussel maakt zich zorgen over de grote corona-uitbraak in China, nadat het land de coronabeperkingen en de reisrestricties losliet.

Het kabinet was donderdag nog van plan om versneld de Wet publieke gezondheid, waarmee straks coronamaatregelen genomen kunnen worden, te laten behandelen in de Eerste Kamer. Op verzoek van zorgminister Ernst Kuipers besprak de senaat vrijdag of ze volgende week terugkomt van reces om de wet te behandelen.

Maar de Eerste Kamer besloot unaniem om de wet niet versneld te behandelen. Als er snel maatregelen genomen worden, dan kan dat immers via een noodverordening, redeneren de senatoren. Bovendien wil de Eerste Kamer zich niet door het ministerie onder druk laten zetten om de ingewikkelde wet nu versneld te behandelen.

Fundamenteel debat

SP-senator Rik Janssen heeft het idee dat Kuipers de crisis in China aanvoert om zijn wet versneld door beide Kamers te krijgen. Janssen: “De minister zegt steeds dat hij de Kamer om spoed maant, maar feit is dat er op het ministerie tot begin vorig jaar nauwelijks aan de wet gewerkt is. Je kunt het de Tweede Kamer niet kwalijk nemen dat die een lang en fundamenteel debat heeft gevoerd over een wet die zo ingrijpt in de grondrechten.” Pas kort voor het kerstreces nam de Tweede Kamer de wet aan.

Volgens Janssen zou de wet, als die behandeld en aangenomen zou worden, ook nog eens nutteloos zijn. “Het is een pandemiewet. En corona is op dit moment niet aangemerkt als pandemie. Dus als de wet zou worden aangenomen, moet het parlement vervolgens ook nog eens corona opnieuw als pandemie aanmerken om maatregelen te nemen.”

De uitbreiding van de Wet publieke gezondheid om die in te zetten voor coronamaatregelen, moest er komen omdat het kabinet tijdens de pandemie te lang noodverordeningen bleef gebruiken, ook toen corona geen acute noodsituatie meer was. Na verloop van tijd kwam er een tijdelijke coronawet, die elke paar maanden verlengd moest worden. Maar omdat dit een tijdelijke wet was, stemde de Eerste Kamer halverwege vorig jaar tegen een nieuwe verlenging van de wet.

Recent kreeg de uitbreiding van de Wet publieke gezondheid een ruime Kamermeerderheid, na toezeggingen aan GroenLinks en PvdA. Daarmee lijkt de wet ook te kunnen rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar Kuipers zal dus geduld moeten hebben, voordat de wet daar behandeld wordt.

