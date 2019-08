Nobelprijswinnaar Toni Morrison (88) overleden

“Toni Morrison is vredig overleden in het bijzijn van haar familie en vrienden”, maakte de nabestaanden bekend. Volgens haar uitgever Alfred A. Knopf stierf Morrison maandagnacht in het ziekenhuis.

Morrison was de eerste zwarte vrouw die de Nobelprijs voor de Literatuur ontvang, in 1993. De Zweedse Academie prees haar toen om haar visionaire kracht en om haar taalgebruik, ‘een taal die ze wil bevrijden van het onderscheid tussen zwart en wit’.

Verder kijken dan het nationale verhaal

Morrison werd wel ‘het geweten van Amerika’ genoemd, maar je zou evengoed kunnen stellen dat zij Amerika’s alternatieve geschiedschrijver was. Ze ging op zoek naar verhalen die zelden worden verteld. “De geschiedenis zit vol leemten en stiltes”, zei ze in 2009 in Trouw. “Ik wil de steen van het nationale verhaal oplichten en kijken wat daaronder zit. De mogelijkheid om de waarheid te ontdekken vind ik boeiender dan die welbekende verhalen die elk land heeft bedacht over hoe geweldig ze zijn. Daarmee creëer je saamhorigheid. Daar heb ik niets op tegen. Maar daaronder ligt soms materiaal dat nog veel interessanter is.”

Een terugkerend thema in haar romans is de bittere geschiedenis van zwarten die ’hun plaats moeten kennen’. Ze wilde je laten voelen hoe het is om buitengesloten te worden, om geweld te ondergaan, om van binnen te ’verschrompelen’ wanneer je wordt beschouwd als minder dan een mens.

Haar belangrijkste werken waren ‘Sula’, ‘Jazz’ en ‘Song of Solomon’. Maar bovenal de roman ‘Beloved’, uit 1987, over een moeder die de tragische beslissing neemt haar kindje te vermoorden om het meisje van de slavernij te redden. Morrison won hiermee de Pulitzer Prijs voor fictie.

Debuut rond haar veertigste

Toni Morrison werd in 1931 geboren als Chloe Anthony Wofford, en groeide op in Lorain, een industriestadje in Ohio, waar haar vader werkte als scheepslasser. Ze studeerde (en doceerde later) aan Howard University in Washington DC, een zwarte universiteit, omdat ze ‘met zwarte intellectuelen wilde omgaan’. Ze trouwde met de Jamaicaanse architect Harold Morrison, kreeg twee kinderen, scheidde en werd redacteur bij uitgeverij Random House in New York. Tijdens de bloei van de zwarte literatuur in de jaren zeventig gaf ze boeken uit van prominente schrijvers en activisten, van Angela Davis tot Mohammed Ali.

Ze was al bijna veertig toen ze in 1970 als schrijfster debuteerde met de roman ‘Het blauwste oog’. Nog geen twintig jaar later, terwijl ze ondertussen zes boeken had gepubliceerd, was ze de eerste zwarte vrouw die werd onderscheiden met de Nobelprijs. “Nooit was narratief alleen maar vermaak voor mij”, sprak ze in haar rede na het in ontvangst nemen van de Nobelprijs. “Verhalen zijn, geloof ik, één van de belangrijkste manieren om tot kennis te komen.”

Dit jaar verscheen de documentaire ‘Toni Morrison: The Pieces I Am’. Bekijk hieronder de trailer.

(Dit bericht wordt aangevuld.)

Lees ook:

De duisternis waarmee wij zijn geboren

Morrison specialiseerde zich in het aankaarten van waarheden waar de wereld nog maar nauwelijks aan toe is, schreef Julie Philips in 2008 voor Trouw.

’Voor het eerst ben ik geraakt door vlagvertoon’



In 2009 zag Morrison een lichte kentering in de VS: over ras werd ongedwongener gesproken. Opeens had ze het gevoel dat ze erbij hoorde.