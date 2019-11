Nieuwe voorzitter AOb: ‘Ik sluit niet uit dat er opnieuw een onderwijsstaking komt’

Als het onderwijs een schaakbord was, is er opnieuw sprake van een patstelling. De vakbonden en werkgevers staan lijnrecht tegenover elkaar, waardoor het cao-overleg voor de tweede keer dit jaar is geklapt. Heel jammer, vindt Eugenie Stolk, de nieuwe voorzitter van onderwijsvakbond AOb. Maar de bond wil niet ‘nóg meer water bij de wijn doen’.

Het gaat inmiddels om een principekwestie, zegt Stolk. De bond willen voor basisschoolleraren een loonsverhoging van 3 procent, net zoals leraren in het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld gemeenteambtenaren krijgen. Zolang de werkgevers daaronder blijven zitten, geeft ze geen duimbreed toe.

Dat geldt ook voor het kleinere CNV Onderwijs. “Juist in deze tijd waarin de problemen in het onderwijs al zo groot zijn, moet de PO-Raad zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een redelijke salarisverhoging”, zegt waarnemend voorzitter Jan de Vries. “De starre opstelling van de werkgevers is gezien de grote problemen waarvoor we gezamenlijk staan onbegrijpelijk, en een klap in het gezicht van het onderwijspersoneel.”

Met terugwerkende kracht

De vereniging van basisschoolbesturen, de PO-Raad, bood weliswaar 3 procent loonsverhoging, maar alleen voor het huidige schooljaar (augustus 2019 tot juli 2020). De bonden willen ook met terugwerkende kracht een loonsverhoging zien, omdat de huidige cao op 1 maart van dit jaar afliep. “Wij willen dus 3 procent over zestien maanden”, verduidelijkt Stolk. “Omgerekend naar een schooljaar vinden wij dat de PO-Raad 4 procent loonsverhoging moet bieden.”

De PO-Raad blijft op haar strepen staan en vindt dat ze een ‘goed bod’ heeft gedaan op basis van het geld dat het kabinet nu beschikbaar stelt. Daarmee is ‘alle beschikbare ruimte ingezet’, aldus de organisatie.

Water bij de wijn

De huidige impasse is voor alle partijen pijnlijk, nu de onvrede in het onderwijs toch al zo groot is en het lerarentekort en de werkdruk alsmaar toenemen. Voor de zomervakantie had er al een nieuwe cao moeten liggen, maar ook toen mislukten de onderhandelingen op het nippertje. De bonden eisten 3 procent verhoging, de PO-Raad wilde niet verder gaan dan 2,5 procent.

Moeten de bonden inmiddels geen water bij de wijn doen in plaats van steeds te vallen over een of een halve procent loonsverhoging? Nee, zegt Stolk. “Het is heel verdrietig dat we nu weer over zo’n relatief klein percentage vallen, maar dit is voor ons inmiddels een principekwestie. We zijn al gezakt van 5 naar 3 procent. Verder gaan we niet.”

Geld op de plank

Dat het opnieuw mislukt om tot een akkoord te komen, betekent dat er voorlopig veel geld op de plank blijft liggen. Er is structureel 285 miljoen beschikbaar en incidenteel 150 miljoen in 2019 voor de arbeidsvoorwaarden. Namens de werkgevers wil de PO-Raad dit geld alsnog bij het personeel in het basisonderwijs proberen te krijgen in de vorm van een eenmalige uitkering; een ongebruikelijke stap. Of daar animo voor is bij de schoolbesturen, is nog niet duidelijk.

Stolk noemt zo’n eenmalige uitkering een ‘hartstikke slecht idee’. “Ze spelen er mooi weer mee, maar zo maken ze zich er wel heel makkelijk vanaf”, zegt ze spottend. “Goed werkgeverschap vraagt om creativiteit en lef, en verder kijken dan het rekenschema. Als de PO-Raad daar niet toe bereid is, sluit ik niet uit dat er opnieuw een staking komt.”

