Nieuwe ruimtetelescoop James Webb toont wat hij in zijn mars heeft

De nieuwe ruimtetelescoop, de James Webb, heeft zijn eerste proeve afgelegd. De foto’s zijn fascinerend en bieden sterrenkundigen een schat aan ontdekkingsmogelijkheden.

De oh’s en ah’s waren niet van de lucht, dinsdag bij de onthulling van de eerste beelden van de nieuwe ruimtetelescoop, de James Webb. “Vandaag presenteren we de mensheid een nieuwe baanbrekende weergave van de kosmos”, zei Nasa-baas Bill Nelson. “Deze beelden laten ons zien hoe Webb antwoorden zal geven op vragen waarvan we niet eens wisten dat we ze moesten stellen.”

De beelden waren zorgvuldig geselecteerd. Vijf foto’s moesten laten zien waartoe de James Webb in staat was en hoe hij zijn voorganger, de Hubble, zou doen vergeten. Twee nevels, een exoplaneet, een cluster van sterrenstelsels en een blik op de begintijd van het heelal. Het zijn ook fascinerende beelden, en het is op zich al verbluffend dat de Webb een paar maanden na zijn installatie al tot zoiets in staat is. Maar het zijn de details die laten zien wat de telescoop in zijn mars heeft.

De Zuidelijke Ringnevel. Beeld ANP / EPA

Neem deze foto van de Zuidelijke Ringnevel. Hier is een stervende ster in beeld gebracht, op 2500 lichtjaren van de aarde. Eigenlijk is het een sterrenpaar, de ene straalt nog volop terwijl de ander is ineengestort nadat hij zijn buitenste mantel heeft afgestoten. Die stervende ster ging altijd schuil achter een stofwolk, maar met een speciaal instrument heeft de Webb hem nu zichtbaar gemaakt (foto rechts, de twee witte puntjes in het midden van de foto).

Dat is het verschil met de Hubble. Dertig jaar lang maakte ook de Hubble fascinerende foto’s, maar zijn zicht was beperkt. De Hubble speurde het heelal hoofdzakelijk af op zichtbaar licht. De James Webb richt zich op infrarode of warmtestraling. Daardoor ziet de telescoop objecten die wel warmte uitstralen, maar niet heet genoeg zijn om te schijnen. Planeten bijvoorbeeld, of manen.

Het Kwintet van Stephan, een groep sterrenstelsels op 290 miljoen lichtjaren van de aarde.

Maar hij kan ook ver weg kijken. Het licht dat in de begintijden van het universum is uitgezonden, is door de uitdijing van de ruimte letterlijk opgerekt, waardoor het steeds dieper in dat infrarode spectrum is getrokken. Daardoor werd het onzichtbaar voor de Hubble, maar juist niet voor de James Webb. De eerste foto, die maandagavond al aan de Amerikaanse president Joe Biden was getoond, nam de kijker meer dan dertien miljard jaar terug in de tijd en gaf een blik op de eerste sterren.

Een bijkomend voordeel van infrarood licht: het schijnt makkelijker door het stof in de ruimte heen. Daardoor kan de James Webb ook gebieden verkennen die voor de Hubble aan het zicht waren onttrokken. Zoals de stofwolken rond een stervende ster.

Ook sterrenkundigen vergaapten zich bij de onverwacht scherpe en gedetailleerde foto’s. Maar nu begint het werk pas echt. Donderdag krijgen ze de beschikking over de data waarmee ze kunnen proberen de waargenomen processen te reconstrueren en begrijpen. Dan zullen de ongedachte vragen in beeld komen.

Een cluster sterrenstelsels die als een lens werken, waardoor zwak licht uit de begintijd van het heelal versterkt wordt. Beeld AP

Intussen zal er ook een gevoel van opluchting zijn. Aan de James Webb is dertig jaar door duizenden sterrenkundigen en technici gewerkt. Het project heeft 10 miljard euro gekost. De telescoop is vorig jaar op eerste kerstdag gelanceerd. Na een vlucht van een maand kwam hij op zijn werkplek, op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Daar moest hij, volledig geautomatiseerd, zijn spiegel van ruim zes meter openvouwen en zijn apparatuur installeren. Een operatie die 344 cruciale stappen telde. Eén misser, en de James Webb was een onbruikbaar stuk ruimtepuin geworden.

