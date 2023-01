Nieuwe minister Pistorius staat voor de keus: wel of geen tanks voor Oekraïne?

De opvolger van de voormalige Duitse defensieminister Christine Lambrecht, die maandag na wekenlange kritiek opstapte, staat voor een gigantische taak. Sinds het begin van oorlog in Oekraïne zegt Duitsland een grotere militaire rol in Europa op zich te willen nemen. Maar onder Lambrecht is het land nauwelijks een stap vooruit gekomen.

Het land speculeerde maandag dan ook volop wie wél geschikt zou zijn voor deze rol. De puzzelstukjes leken niet makkelijk in elkaar te passen. Gezocht: een SPD-politicus met genoeg ervaring voor een dusdanig belangrijke post, die van aanpakken weet, een hart heeft voor defensie én een vrouw is. Want kabinet-Scholz beloofde evenveel mannen als vrouwen aan het roer van de ministeries.

Maar dinsdag kwam een geheel onverwachte kandidaat uit de bus: Boris Pistorius, de binnenlandminister van deelstaat Nedersaksen. De 62-jarige kandidaat zit al sinds 2013 op die ministerpost en doet dat zeer succesvol. Maar ook al heeft hij een groot respect binnen de partij en is hij betrokken bij de partijtop in Berlijn, ervaring in de Bondsdag heeft hij zelf niet. En op zijn militaire dienst na heeft hij ook geen ervaring bij defensie.

De rode sheriff

Toch zou hij vanwege zijn ‘bekwaamheid, assertiviteit en grote hart’ volgens bondskanselier Olaf Scholz ‘precies de juiste persoon’ zijn om de Bundeswehr door zijn transformatie te leiden. Pistorius staat bekend als een pragmatisch leider, die op het gebied van veiligheid hard op weet ze treden. Hij breidde het personeel bij de politie aanzienlijk uit en de manier waarop hij omging met terroristische dreigingen en cybercriminaliteit leverde hem de naam ‘de rode sheriff’ op. Ook voerde hij campagne voor een Europese grenspolitie.

Oppositiepartij CDU liet dinsdag weten Pistorius ongeschikt te vinden voor de post. “Wederom spelen expertise en ervaring met de Bundeswehr geen rol”, bekritiseerde de plaatsvervangende CDU-fractievoorzitter Johann Wadephul. Hij sprak over een “b-team aanstelling”. Om de Bundeswehr vooruit te helpen is volgens de CDU-politicus niet alleen geld nodig, maar ook expertise. “Gezien de omstandigheden zal Boris Pistorius geen 100 dagen inwerktijd krijgen.”

Toch zijn defensie-experts het niet allemaal met de CDU eens. Voorzitter André Wüstner van de Bundeswehr-vereniging vindt Pistorius wel geschikt. Een hart voor het leger vindt hij belangrijk, maar ‘belangrijker dan ooit’ is een kandidaat die van daadkracht getuigt. “We hebben een jaar verloren in deze regeringsperiode”, zei hij, verwijzend naar het falen van Lambrecht. “Daarom is het belangrijk dat er nu iemand komt die vol gas geeft en alle handremmen loslaat.”

Tanks voor Kiev

Zo zal Pistorius eindelijk het beschikbare budget aan moeten breken om flinke stappen te maken. Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne beloofde Olaf Scholz een speciaal fonds van 100 miljard aan defensie om de Bundeswehr te moderniseren. Maar het duurde tot de zomer voordat de budgetcommissie het bedrag goedkeurde en pas in november begon het ministerie er gebruik van te maken. Defensie-experts bekritiseren de langzame bureaucratische procedures die het bijvoorbeeld moeilijk maken snel materieel in te kopen. Daar zal Pistorius tegen moeten vechten.

Maar zijn eerste grote optreden vindt al eind deze week plaats. Een Oekraïne delegatie komt naar de Amerikaanse luchtbasis Ramstein in Duitsland om met bondgenoten te spreken over verdere bewapening van het land. Duitsland staat daarbij in de schijnwerpers: het land twijfelt of het Polen toestemming moet geven hun Leopard-tanks, van Duitse makelij, aan Kiev te geven.

Vanuit Davos liet economieminister Robert Habeck weten dat hij een weg ziet om in te stemmen met het Poolse voornemen. Maar of Duitsland ook zelf tanks naar Oekraïne moet sturen, laat hij nog in het midden. Kan de Bundeswehr deze wel missen? Daar moet Pistorius zijn hoofd over gaan breken.

Drie landen hebben Oekraïne nu gevechtsvoertuigen toegezegd. De volgende stap, levering van westerse tanks, lijkt slechts een kwestie van tijd.