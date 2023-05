Nieuwe fase: Brazilië roept noodtoestand uit vanwege zeer besmettelijke variant vogelgriep

Er is vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels in Brazilië, de grootste exporteur van kippenvlees ter wereld. Het is een nieuwe fase in de almaar uitdijende vogelgriepcrisis.

In Brazilië is voor een halfjaar de noodtoestand uitgeroepen vanwege het uitbreken van de vogelgriep. Voor het eerst is de hoogpathogene variant van het virus tot Brazilië doorgedrongen. Eerder dook het virus al wel op in onder meer Peru, Bolivia en Chili.

De Brazilianen zijn extra bevreesd voor de vogelgriep omdat het land met een waarde van 10 miljard euro de grootste exporteur van kippenvlees ter wereld is. Ter vergelijking: Nederland is samen met Polen de grootste exporteur van de Europese Unie: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek exporteerden beide landen in 2020 voor 2,3 miljard euro aan kippenvlees.

Er zijn onder meer in de buurt van Rio de Janeiro acht gevallen van vogelgriep onder wilde vogels geconstateerd. “Het gaat onder meer om de Amerikaanse grote stern, een soort die veel voorkomt langs de kust van Zuid-Amerika en verwant is aan de grote stern die de afgelopen maanden hard is getroffen in Nederlandse natuurgebieden”, zegt de Rotterdamse viroloog Thijs Kuiken.

Forse economische schade

De belangrijkste gebieden in Brazilië waar vleeskuikens worden gehouden zijn in de zuidelijke regio’s van het land gevestigd. De griep is dus niet alleen een ramp voor wilde vogels, maar kan ook leiden tot forse economische schade.

De pluimveesector in Brazilië omvat 1,3 miljard kippen, zegt Kuiken. “Alleen al in het zuidoosten zijn er 250 miljoen. In Nederland hebben we 100 miljoen kippen, terwijl het hier al een zeer intensieve sector is. Hoe meer kippen besmet kunnen raken, hoe groter de kans dat het virus overspringt op de mens. In Brazilië is één verdacht geval gesignaleerd: een man die werkte in een park waar dode wilde vogels zijn gevonden wordt nog onderzocht.”

In Europa, Azië en Noord-Amerika gaat het virus al langer rond dan in Zuid-Amerika. Er is een enorme sterfte onder wilde vogels en pluimveebedrijven die worden getroffen worden geruimd. Alleen al in Nederland zijn de afgelopen jaren 6,6 miljoen kippen gedood om te voorkomen dat het virus zich verder uitbreidt. Het gaat om grotendeels gezonde dieren die preventief worden gedood.

Vrees voor mutatie

De besmettelijkheid van vogelgriep voor de mens is laag. Maar de vrees bestaat dat het virus verder muteert. In Nederland en ook in andere landen is het virus al aangetroffen bij zoogdieren. In twee gevallen is er sprake van een verdenking dat het van zoogdier op zoogdier is overgesprongen, namelijk bij nertsen in Spanje en bij zeeleeuwen in Peru.

Een gevaar is ook dat het virus overslaat op varkens. Als een varken besmet raakt, kan het vogelgriepvirus kruisen met een varkensvirus. Zo zou een nieuwe voor de mens besmettelijke variant kunnen ontstaan die ook overdraagbaar is van mens op mens.

Een vaccin is er wel maar wordt nog niet in Nederland en de rest van de EU toegepast. Er wordt nog verder onderzoek naar gedaan. De Brazilianen zijn zeer beducht voor vaccinatie. Zij vrezen dat een deel van de 130 landen die kippenvlees afnemen de grenzen sluit.

