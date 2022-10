Nieuwe coronagolf is een feit, maar maatregelen zijn vooral vrijblijvend

Er is sprake van een Covid-besmettingsgolf, waarschuwde het RIVM eerder deze week, en de winter is nog niet eens begonnen. Maar geen paniek: we zitten nog steeds in fase 1 van de coronathermometer. Deze thermometer, een stuk eenvoudiger dan het coronadashboard, maakt in één oogopslag de druk van het coronavirus op de zorg en samenleving duidelijk. Hij is ontwikkeld door het RIVM en gebaseerd op allerlei indicatoren. Zoals het aantal besmettingen, de ziekenhuis- en ic-instroom, maar ook het ziekteverzuim, rioolmetingen op virusdeeltjes en immuniteit van de bevolking. Ook nieuwe virusvarianten worden erin meegenomen.

In fase 1 is de druk op de samenleving en de zorg laag, kunnen we nog ongestoord uitgaan, bij oma op bezoek of naar de kapper en nagelstudio. We kunnen nog gewoon handen schudden, zoenen en huggen. Maar als het virus oprukt, muteert en besmettelijker wordt, komen fase twee, drie of misschien zelfs eindfase vier in beeld. De druk op de samenleving en zorg neemt daarbij stapsgewijs toe, de maatregelen om de opmars van het Covid-virus te stuiten zullen verscherpen. Van eenvoudige hygiëne-leefregels, looproutes, spat- en kuchschermen tot ingrijpender interventies als thuiswerken, vervoersbeperkingen en mondkapjesplicht. Wanneer wat te verwachten is, is niet vastomlijnd.

Open samenleving

Het uitgangspunt voor de coronastrategie van het kabinet is een open samenleving. Het kabinet laat zich daarom niet alleen adviseren door het RIVM een het OMT, maar ook door het MIT. Dit Maatschappelijk Impact Team bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van adviesorganen als het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal-Economische Raad, en moet voorkomen dat het coronabeleid weer eenzijdig geschoeid is op ziekenhuis- en ic-opnames.

Belangrijk verschil met voorgaande coronajaren is dat het coronabeleid een stuk vrijblijvender zal zijn. In eerste instantie is het ‘de samenleving’ zelf - het ov, de horeca, cultuur, sport, reisbranche, contactberoepen en retail - die de hoofdrol speelt. Al deze sectoren hebben de afgelopen maanden ‘maatregelenladders’ ontwikkeld, waarin is beschreven welke preventiemaatregelen ze zullen treffen naar gelang de coronathermometer oploopt. Hard afdwingbaar zijn die maatregelen niet: het kabinet zal de sectoren slechts adviseren, waarbij het erop vertrouwt dat de sectoren, die immers al zoveel ervaring hebben in de coronabestrijding, zich van hun beste kant laten zien in het belang van de samenleving. Ze moeten ook zelf op naleving en handhaving toezien, is de afspraak.

Niet afdwingbaar

Dat kan dus spannend worden als het aantal Covid-besmettingen sterk oploopt en de zorg naar adem hapt. Denk bijvoorbeeld aan alle kritiek destijds van bijvoorbeeld horecaondernemers op de verplichte toegangsregistratie, de beperking van het aantal bezoekers per vierkante meter of een gedwongen afstand van 1,5 meter. Dergelijke maatregelen keren wel in de horeca-ladder terug, maar zullen ze als puntje bij paaltje komt ingezet worden? Minister Kuipers schreef twee weken geleden niet voor niets in een brief aan de Tweede Kamer dat de sectorplannen maatregelen bevatten die de sectoren nooit hopen te hoeven treffen.

Afdwingbaar zijn de maatregelen nauwelijks. Eigenlijk is Kuipers alleen in de laatste fase van een epidemie, als het virus als een dolle rond gaat en de zorg in zwaar weer verkeert, tot écht ingrijpen in staat, met juridisch onderbouwde maatregelen. Dan kan de overheid Boa’s inzetten, bijvoorbeeld om naleving van een wettelijk verplichte 1,5 meter afstand houden af te dwingen. Of komt het coronatoegangsbewijs weer in beeld. Tenminste, als daarvoor voldoende politiek draagvlak is – daarover gaat het kabinet dan graag in gesprek met de Kamer, schrijft Kuipers in zijn brief.

