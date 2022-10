Nieuwe baas Elon Musk gaat de bakens verzetten bij Twitter

De overnamesoap is na een half jaar tot een ontknoping gekomen. Elon Musk, de rijkste man ter wereld, heeft Twitter dan toch gekocht. Daarmee heeft hij een van de belangrijkste socialemediabedrijven ter wereld in een onvoorspelbare toekomst gestort. De overname is voor hem niet primair een kwestie van geld verdienen, zo liet hij meermaals weten, maar ook een manier om het publieke debat te bevrijden van wat hij ziet als onterechte censuur.

Een van de concreetste vragen die zich nu aandienen is: krijgt ex-president Donald Trump zijn account terug? Dat werd geschorst na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, en van Musk is bekend dat hij het niet eens is met die sanctie. Maar achter die concrete vraag gaat een wereld van dilemma’s schuil, waar alle sociale media mee worstelen, en waarvan nog onduidelijk is hoe Musk die denkt op te lossen.

Hatelijke boodschappen

Een van die dilemma’s is: als je de grenzen van de uitingsvrijheid op Twitter wil oprekken, zoals Musk van plan lijkt, hoe zorg je dan dat je gebruikers en adverteerders niet wegjaagt doordat hatelijke boodschappen dominant worden? Het is namelijk niet voor niets dat sociale media de afgelopen jaren zijn overgegaan op stevigere moderatie. Dat deden ze niet omdat ze dat zelf zo graag wilden, dat gebeurde onder druk van gebruikers, adverteerders en beleidsmakers. De alternatieve sociale media die sindsdien zijn opgekomen, en die hun gebruikers meer vrijheid geven, zijn er niet in geslaagd om door te breken bij het grote publiek.

De tegenstelling tussen vrijheid van meningsuiting en censuur, zoals Musk die schetst, is dan ook een valse, volgens zijn critici. Het dieper liggende probleem van veel sociale media is eerder dat ze bepaalde types boodschappen meer belonen dan andere: verontwaardiging, woede, sensatie en ruzie kunnen over het algemeen op meer verspreiding rekenen dan berichten waar consensus en oplossingsgerichtheid uit spreekt.

Op die manier draagt een medium als Twitter volgens die critici bij aan polarisatie en de verspreiding van desinformatie. Daar een oplossing voor vinden is eerder een sociologisch dan een technologisch probleem. Het is een open vraag of Musk, die zijn fortuin vergaarde in de ingenieurswereld van autobedrijf Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, de capaciteiten bezit om daarin te slagen.

Kruistocht tegen bots

Een van de maatregelen die hij in ieder geval in het vooruitzicht heeft gesteld, is een harde kruistocht tegen bots: accounts die het debat verstoren met geautomatiseerde bijdragen, vaak in een bepaald politiek straatje. Een van de manieren waarop hij dat zou kunnen doen, is een vorm van identificatie instellen, zodat gebruikers moeten bewijzen dat ze echte personen zijn. Daar doemt weer zo’n dilemma op: zullen gebruikers afhaken, als ze niet meer anoniem mogen posten?

Als alle gebruikers geverifieerd zijn, zou dat wel de deur openen naar een droom van Musk: om Twitter in een ‘alles-app’ te veranderen, waarmee je bijvoorbeeld ook makkelijk betalingen kunt doen.

Dat zou Twitter een nieuw verdienmodel geven, en daarmee nieuwe mogelijkheden om de dilemma’s op te lossen. Op dit moment komt namelijk meer dan 90 procent van de inkomsten van Twitter uit advertenties, en om advertenties te verkopen moet je de aandacht van je gebruikers kapen, een prikkel die volgens critici aan de basis ligt van veel uitwassen van sociale media.

Investeerders willen iets terugzien

Want geld moet er wel verdiend worden. Musk mag dan de rijkste man op aarde zijn, hij kon de overname maar deels uit eigen zak financieren. Een ander deel komt van investeerders, die iets terug willen zien van hun geld, en weer een ander deel uit miljardenleningen die op de balans van Twitter zelf terechtkomen, en waar rente over betaald moet worden.

Een ‘alles-app’, dat klink mooi, maar Musk is niet de eerste die het zou proberen, en zou falen. Van het betaalsysteem dat Facebook lanceerde is ook nooit meer iets vernomen. Musk begon zijn bewind dan ook met een geruststellende boodschap voor adverteerders, waarin hij zijn eerdere uitspraken al wat afzwakte: ‘Twitter kan uiteraard geen helse vrijplaats worden waar alles zonder consequenties geroepen kan worden’.

