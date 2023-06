Nieuw asielbeleid zal Europa helpen, niet de asielzoeker

Nog niet zo lang geleden was het een term op een weblog als GeenStijl: ‘Kansloze asielzoekers’. Vrijdag stonden die woorden prominent op de voorpagina van de keurige NRC, die schreef over de doorbraak in het EU-beleid over migratie.

In het beleid is het aan de grens scheiden van kansrijke en kansloze asielzoekers één onderdeel, de afkoopsom voor landen die liever geen asielzoekers opnemen een andere. Daar komen volgens plan nog afspraken bij met landen buiten Europa over het tegenhouden van mensen die willen vertrekken of die na een versnelde procedure moeten terugkeren.

Het is zonder twijfel een doorbraak in een dossier waarop gezamenlijk Europees beleid niet langer kon uitblijven. Maar het is tegelijkertijd ook een doorbraak in de manier waarop Europa met migranten omgaat. Het was al de praktijk aan de grenzen, maar nu staan de mensenrechten officieel minder centraal in de aanpak.

Wie is afgewezen, moet direct terug

Zo komen de mensen van wie de asielaanvraag weinig kans lijkt te maken, terecht in grenscentra die officieel niet op Europees grondgebied staan. De mensen kunnen nergens naartoe totdat in een snel proces over hun asielverzoek is besloten. Dat duurt volgens planning een maand of drie. Wie is afgewezen, moet meteen terug.

‘Detentiecentra’, noemen de linkse partijen in het Europees Parlement die plekken, en daar is weinig aan overdreven. Wie erin zit, kan niet even boodschappen gaan doen. Het voornemen is dat er rekening wordt gehouden met de mensenrechten, maar niemand weet hoe dat in de praktijk uitpakt. Tekenend is dat kinderen ouder dan twaalf jaar die met hun ouders reizen er ook terechtkomen, in weerwil van nogal wat kinderrechten.

Het is allemaal nog toekomstmuziek. De centra moeten nog worden gebouwd. De Europese Commissie beloofde daar donderdag een miljard euro voor vrij te maken. Pas als de bouw gereed is, kan er voorzichtig worden begonnen met de uitvoering van de afspraken.

Betere afspraken met landen buiten Europa

Dan pas wordt duidelijk of het ook echt mogelijk is om grote aantallen mensen terug te sturen naar een land buiten Europa. Tot nu toe stokten alle voornemens op de weigering van tal van landen om mensen terug te nemen. Dat moet nu verbeteren door betere afspraken te maken met die landen – die krijgen daarom geld van EU-landen om te zorgen voor werkgelegenheid en opleidingen.

Het meest zou Europa zijn geholpen als er gewoon minder mensen zouden komen. Daarom gaat premier Rutte zondag met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zondag naar Tunesië. Dat land lijkt bereid om in ruil voor veel geld de gestage stroom afvaarten van de zogenoemde kansloze asielzoekers naar Italië te stoppen.

Dat het Tunesische regime momenteel nogal tekeer gaat tegen migranten, die dictator Kais Saied ‘crimineel’ noemt en het land uit wil gooien, doet niets af aan de Europese wil om het met hem op een akkoordje te gooien.

Besprekingen in een stroomversnelling

Dat akkoord zal er zondag, bij het bezoek van Rutte, waarschijnlijk nog niet komen. Rutte, Von der Leyen en Meloni gaan vooral om de besprekingen in een stroomversnelling te brengen. Maar als er daadwerkelijk afspraken zijn, dan kan Europa – en ook Nederland – een snelle vermindering van het aantal asielaanvragen merken.

Daarmee komt er in Ter Apel ruimte voor de 1485 mensen die Nederland het eerste jaar volgens de nieuwe afspraken van de grenslanden moet overnemen – een fractie van de aantallen die nu naar Nederland komen om asiel te vragen.

Dat er een veelomvattend plan is, is belangrijk. Eerder waren er ook afspraken over de overname van mensen uit Europese grenslanden. Daar kwam niets van terecht. Nu er een plan ligt waarin alle aspecten van migratie tegelijk worden aangepakt, lijkt de kans dat de migratie-aantal zowel aan de buitengrenzen als in Nederland beter beheersbaar worden, een stuk groter.

Lees ook:

Doorbraak: Europa gaat migratie samen aanpakken

Europese ministers zijn het in Luxemburg eens geworden over nieuwe migratieafspraken. Ze zullen migranten die geen recht hebben op asiel snel terugsturen en overige asielverzoeken onderling verdelen.

.