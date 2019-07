Niet Frans Timmermans, maar Ursula von der Leyen wordt nu genoemd als EU-commissievoorzitter

Niets is nog zeker: de 28 regeringsleiders zijn bezig aan de derde dag van hun topbijeenkomst over de benoemingen, en zijn vandaag zelfs nog niet gezamenlijk bijeengekomen. Maar uit alle vooroverlegjes werd duidelijk dat Frans Timmermans uit de race lijkt en Ursula von der Leyen op bredere steun kan rekenen.

De voordracht van de 61-jarige CDU-minister Von der Leyen zou een zwaarbevochten compromis zijn. Als het Europees Parlement ermee instemt, wordt zij de allereerste vrouwelijke commissievoorzitter. De christen-democratische Europese Volkspartij (EVP) zou hiermee bovendien een grote slag slaan. Met de afgekeurde ‘spitskandidaat’ Manfred Weber dreigde de EVP het commissievoorzitterschap te verliezen, maar nu zouden ze alsnog hun greep op die functie behouden. EVP’ers bekleden die al onafgebroken sinds 2004.

Bittere pil

De hele stoet spitskandidaten (onder wie Weber en Timmermans), die maandenlang campagne hebben gevoerd voor het commissievoorzitterschap, zouden in dit scenario allemaal achter het net vissen. Vooral voor Timmermans zou dat een bittere pil zijn: hij leek sinds zondag de sleutel van het voorzitterskantoor op de dertiende verdieping van het Berlaymont-gebouw binnen handbereik te hebben. Maar de weerstand van twee fronten (de oostelijke lidstaten en de christen-democratische partijkoepel EVP) dreigt hem te veel te worden.

Waarschijnlijk blijft hij wel vicevoorzitter van de nieuwe commissie, de post die hij de afgelopen vijf jaar al bekleedt. Volgens de laatste berichten zal hij wel de eretitel van ‘eerste vicevoorzitter’ kwijtraken: de Deense Margrethe Vestager zou op gelijk niveau met de Limburger komen te staan. Maar het voorbehoud bij al deze speculaties blijft groot, de namen blijven wisselen. ‘Nothing is agreed until everything is agreed’, zoals een gevleugelde Brusselse uitdrukking luidt.

Minstens twee vrouwen

Het voorzitterschap van de Europese Raad van regeringsleiders, nu nog bekleed door Donald Tusk, zou volgens de geruchten worden toebedeeld aan de Belgische premier Charles Michel. Dat is een hoofdprijs voor zijn liberale partijfamilie. Als beoogde opvolger van Federica Mogherini als buitenland-coördinator wordt de Spaanse minister van buitenlandse zaken Josep Borrell genoemd, een sociaal-democraat.

Als nieuwe president van de Europese Centrale Bank zou de Franse president Macron zijn landgenoot Christine Lagarde hebben voorgedragen, nu nog IMF-directeur. Met Von der Leyen en Lagarde op de topfuncties zou worden voldaan aan een eis die eerder door onder anderen Tusk is uitgesproken: minstens twee vrouwen in het hele pakket.

Puzzel

Een hoop discussie is er over het voorzitterschap van het Europees Parlement. Hoewel dat strikt genomen geen zaak is voor de regeringsleiders, maar voor het parlement zelf (morgen stemt het daarover) wordt ook deze functie meegenomen in de totale puzzel. Er was dan ook veel telefonisch overleg met parlementaire kopstukken in Straatsburg, waar het nieuwgekozen parlement vandaag voor het eerst bijeenkwam.

Als parlementsvoorzitter wordt de Bulgaarse Europarlementariër Sergej Stanisjev genoemd, tevens voorzitter van de Europese sociaal-democratische partijkoepel PES. Grote vraag is nog of hij dat voorzitterschap zal delen met Weber (ieder 2,5 jaar). Als de Beierse CSU’er zelfs dat niet krijgt, is hij zonder twijfel de allergrootste verliezer van deze race om de topbanen.

