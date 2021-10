Nico van der Linden (1950-2021) heeft het oeuvre van Shaffy voor volgende generaties bewaard

In 2005 publiceerde hij dit Ramses Shaffy Songbook - een turbulent leven in liedjes. Daarin zijn de door Van der Linden uitgeschreven pianopartijen, gitaarakkoorden en liedteksten van Shaffy verzameld, aangevuld met anekdotes en interviews. In 2014 verscheen het tweede deel ervan. Voor dit liefdevolle monnikenwerk, én voor zijn veelzijdige carrière in de muziekwereld werd hij in maart van dit jaar nog koninklijk onderscheiden.

Van der Linden werd in 1950 geboren in Amsterdam. Vanaf 1970 werkte hij als begeleider, arrangeur en dirigent in diverse musical- en kleinkunstproducties. Hij was via het cabaretgezelschap Tekstpierement in die wereld terechtgekomen. Hij heeft ontzettend veel mensen in dat vak begeleid, van Marjol Flore, Jos Brink en Frank Sanders tot Thérèse Steinmetz, Adelheid Roosen, Frank Groothof, Leonie Jansen, Astrid Seriese en Lenny Kuhr. Hij was getrouwd met Kuhrs jongere zus Ine.

Als orkestleider was hij betrokken bij Joop van den Ende’s musical Funny Girl (1991), met Simone Kleinsma in de hoofdrol, bij A Chorus Line (2000) en bij de theatervoorstelling Liedjes van Toon (2006). Hij ging ook op tournee met fluitist Thijs van Leer en gitarist Jan Akkerman.

Nico van der Linden was nauw betrokken bij het album en de concertreeks Amsterdam - Paris, dialogue musical van Philippe Elan en Thérèse Steinmetz in 2016. Dat album markeerde de comeback van de toen 83-jarige Steinmetz als platenartiest. De bekende solo-chansons op het album zijn door Van der Linden heel vernuftig gearrangeerd tot duetten, of beter: dialogues. Daartoe moest hij de liedjes behoorlijk verbouwen en van andere toonsoorten voorzien. Voor elk nummer verzon hij een andere instrumentale kleur.

In Trouw zei hij daarover: “Bij chansons is het samengaan van tekst en muziek heel belangrijk, ze hebben elkaar nodig. Bepaalde instrumenten kunnen dan heel belangrijk zijn om al die gesuggereerde en gesublimeerde sferen in die chansons op te roepen.”

