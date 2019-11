Negen doden en tientallen gewonden door zware aardbeving in Albanië

In het gebied hebben zich verscheidene zware naschokken voorgedaan.

Het epicentrum lag op ongeveer 30 kilometer van de hoofdstad Tirana, op een diepte van 10 kilometer. De beving heeft grote schade veroorzaakt aan gebouwen in Durrës, de tweede stad van het land. Die plaats ligt pal aan de kust en heeft 175.000 inwoners. In de stad zijn verscheidene gebouwen ingestort. De lichamen van drie mensen zijn geborgen. Andere mensen liggen onder het puin. “De brandweer en het leger helpen mensen die zijn bedolven”, aldus het ministerie van Defensie.

In de noordelijke stad Thumanë werden twee vrouwen dood onder de resten van een ingestort appartementencomplex vandaan gehaald. Politiemensen, brandweerlieden en burgers graven daar in de puinhopen op zoek naar overlevenden. Een man in Kurbin sprong in paniek uit het raam tijdens de beving. Hij overleefde zijn val niet. In de regio Lehzë kwam ook een man om, aldus het ministerie van Defensie. Van twee anderen is niet bekend hoe zij omkwamen.

Zwaarste beving

Het gaat om de zwaarste beving die de Balkanstaat in tientallen jaren heeft getroffen. Tijdens een serie aardbevingen in september dit jaar raakten meer dan honderd mensen gewond en werden honderden gebouwen beschadigd. Toen ging het om bevingen met een kracht van tussen de 4,4 en 5,8.

De Albanese regering heeft een beroep gedaan op het EU-systeem voor civiele bescherming. Zoek- en reddingsteams uit Italië, Griekenland en Roemenië zijn onderweg om assistentie te bieden.

Ook Duitsland, Hongarije, Kroatië, Frankrijk, Estland, Tsjechië en Turkije hebben hulp aangeboden, meldt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisismanagement). Hij heeft in een telefoongesprek met president Ilir Meta zijn solidariteit betoond en aangeboden meer assistentie te verlenen. Satellietbeelden van het Europese Copernicus-systeem brengen de getroffen regio’s in kaart.

