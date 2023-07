Nederlandse overheid loopt twee miljard aan luchtvaartbelasting mis

Stel, de luchtvaart zou gewoon alle belastingen betalen waarvoor ook andere sectoren worden aangeslagen, maar waarvan ze nu uitgezonderd is. Dan worden vliegtickets duurder, gaan reizigers minder vaak vliegen en neemt dus de uitstoot van CO 2 af. Én dan komt er volgens berekeningen van een Europese milieuorganisatie twee miljard euro extra in de Nederlandse schatkist terecht.

Het is een bekend gegeven. De Europese luchtvaart betaalt doorgaans geen belasting op kerosine en hoeft geen btw op tickets te rekenen. Ook wordt ze mild behandeld in het emissiehandelssysteem van de Europese Unie. In dat systeem moeten bedrijven betalen zodra hun CO 2 -uitstoot. Maar de luchtvaart krijgt 75 procent van die emissierechten gratis en de uitstoot van intercontinentale vluchten telt niet mee.

Wegtransport betaalt 54 cent per liter, luchtvaart niets

Wat nu als deze uitzonderingen vervallen? De Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) sloeg aan het rekenen. Ze ziet bijvoorbeeld dat het wegtransport in Europa per liter brandstof gemiddeld 54 cent belasting betaalt, en de luchtvaart niets – behalve in de niet-EU-landen Zwitserland en Noorwegen.

In haar rekensommen gaat T&E ervan uit dat er een kerosinebelasting komt van 38 cent per liter. Dat is niet uit de lucht gegrepen. In Brussel ligt al twee jaar een plan op tafel voor zo'n tarief, alleen voor vluchten binnen de EU, maar de weerstand tegen dat plan is groot. Als dat tarief wél gaat gelden, en dan op álle vanuit Europa vertrekkende vluchten, levert dat de betrokken landen samen 14,5 miljard euro aan extra belastinginkomsten op.

KLM zou 1,5 miljard moeten betalen

Op dezelfde manier maakt T&E schattingen van de extra inkomsten uit btw. Een aantal Europese landen heeft die al, maar altijd alleen maar op binnenlandse vluchten. Doe je dat op alle vluchten en reken je 20 procent, zoals op veel producten gewoon is, dan stroomt er 18,8 miljard euro aan belasting binnen.

Samen met de extra opbrengsten uit de emissiehandel, als rechten niet meer gratis zijn, komt de opbrengst op 34,2 miljard, voor alle Europese landen samen, ook buiten de EU. Al deze sommen gelden voor 2022, een jaar waarin de luchtvaart nog niet op volle kracht terug was na de coronapandemie. In 2025 kan het weleens om 47 miljard gaan. Voor Nederland komt die som voor 2022 uit op twee miljard, voor 2025 op 2,4 miljard.

T&E heeft ook uitgerekend hoe afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen eruit springen. KLM zou 1,5 miljard extra belasting moeten betalen. KLM en andere maatschappijen hebben zich trouwens altijd fel verzet hebben tegen belasting die alleen in Europa gelden, zoals een kerosinetax. Die leidt er alleen maar toe dat maatschappijen Europa mijden en daarvoor zelfs gaan omvliegen.

‘Maak een eind aan de voorkeursbehandeling’

T&E denkt wel dat belastingen helpen. Het is haar uiteraard niet te doen om die extra inkomsten, al helpt het wel als die in verduurzaming gestoken worden. De milieuclub wil met reële belastingen vooral de luchtvaart zelf stimuleren om iets te doen aan de klimaatschade die ze veroorzaakt. Dat gebeurt vanzelf al dankzij die hogere belastingen: de ticketprijs op bijvoorbeeld binnen-Europese vluchten zou dan met 24 procent omhoog, en dat zet een rem op de groei van het vliegverkeer.

De Nederlandse organisaties Milieudefensie en Natuur & Milieu roepen de regering ‘met klem’ op een eind te maken aan de voorkeursbehandeling van de luchtvaart. Allereerst zou de vliegtaks (nu 26,43 euro per ticket) omhoog moeten. “De belasting zou hoger moeten zijn voor vluchten over lange afstanden, die veel vervuilender zijn dan korte vluchten", zeggen de twee naar aanleiding van het T&E-onderzoek.

Lees ook:

Vliegticket kan honderden euro’s duurder uitkomen als milieuschade wordt meegerekend

Als de milieukosten van de luchtvaart worden meegerekend, valt de prijs van een ticket veel hoger uit. Hoeveel precies, dat is nu berekend: het kan honderden euro’s schelen.