Nederlandse levering F-16’s opnieuw een grote stap in steun aan Oekraïne

Opnieuw gaat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na een bezoek aan Nederland niet met lege handen naar huis. Tijdens een gesprek op de militaire vliegbasis Eindhoven zegde het kabinet zondagmiddag toe F-16’s te gaan leveren aan de Oekraïense strijdkrachten. Die zijn nodig om weerstand te bieden tegen de grote Russische overmacht in de lucht, waarvandaan bijna dagelijks aanvallen worden uitgevoerd.

Het is de eerste keer dat westerse landen beloven moderne gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne te sturen. Eind vorige week gaven de Verenigde Staten daarvoor groen licht – een noodzakelijke barrière, omdat de F-16 van Amerikaanse makelij is. Naast Nederland heeft ook Denemarken F-16’s toegezegd, andere bondgenoten volgen vermoedelijk later.

Onduidelijkheid over aantal

Om hoeveel toestellen het precies gaat, is nog niet duidelijk. Nederland heeft er 42 op voorraad, maar die kunnen volgens het ministerie van defensie niet zomaar allemaal worden opgestuurd. Ruim de helft is momenteel nog in gebruik en zeker twaalf worden ingezet bij trainingen. ‘Een logische stap na deze trainingen is om uiteindelijk over te gaan tot levering’, schrijft het kabinet in een brief aan het parlement.

De Oekraïense president Zelensky gaat er in ieder geval vanuit op termijn alle Nederlandse F-16’s te krijgen, schrijft hij op sociale media. ‘Mark Rutte en ik zijn het eens geworden over het aantal F-16’s dat naar Oekraïne wordt overgebracht. 42 straaljagers. En dat is nog maar het begin.’

MH17

Dat Zelensky zondag naar Nederland zou komen, bleef vanwege de veiligheid tot het laatste moment geheim. De Oekraïense leider werd door een kabinetsdelegatie, onder wie premier Rutte en buitenlandminister Wopke Hoekstra, rondgeleid langs enkele F-16’s.

Het is geen toeval dat daarvoor juist de vliegbasis in Eindhoven was gekozen: in 2014 kwamen daar de lichamen aan van de slachtoffers van de MH17-ramp. Nederland stelde Rusland aansprakelijk voor het neerhalen van dat vliegtuig.

Zelensky bracht enkele maanden geleden ook al een bezoek aan Nederland. Op 4 mei, de dag van Dodenherdenking, werd de Oekraïner ontvangen in Den Haag, waar hij onder meer met de koning en koningin sprak. Destijds zegde het kabinet financiële steun en munitie toe, en beloofde premier Rutte zich sterk te maken voor de oprichting van een speciaal tribunaal voor Russische oorlogsmisdaden.

Rol van premier Rutte

Met de levering van F-16’s zetten westerse landen opnieuw een grote stap in hun steun aan Oekraïne. De regering in Kiev vraagt bondgenoten al sinds de Russische invasie in februari 2022 om moderne gevechtsvliegtuigen, maar stuitte in het verleden op grote terughoudendheid. Ook het Nederlandse kabinet hield lange tijd de boot af.

Afgelopen maanden veranderde die westerse houding echter razendsnel. Het bezoek van Zelensky aan Nederland kan dan ook niet los worden gezien van de rol die premier Rutte speelde: samen met zijn Deense collega Mette Frederiksen leidde hij een internationale coalitie van landen die aandrong op de levering van F-16’s.

Te laat voor tegenoffensief

Hoewel de meeste seinen nu op groen staan, duurt het nog maanden voordat de F-16’s daadwerkelijk kunnen worden ingezet. De opleiding voor Oekraïense piloten om het toestel te kunnen gebruiken is intensief en duurt lang. Complicerende factor daarbij is dat de opleiding, inclusief alle technische termen, in het Engels is. Slechts 8 van de 32 beschikbare kandidaat-piloten beheersen die taal voldoende om nu al te kunnen starten, de rest moet eerst een taalcursus volgen.

Het lijkt dan ook zeker dat de F-16’s niet meer kunnen bijdragen aan het Oekraïense tegenoffensief, dat enkele maanden geleden begon. Dat is een tegenslag voor de strijdkrachten: mede dankzij de Russische overmacht in de lucht gaat het offensief vooralsnog trager dan gehoopt.

Ook de massale inzet van landmijnen, felle weerstand van Russische troepen en vooral het gebrek aan westers materiaal hebben eraan bijgedragen dat Oekraïne slechts enkele tientallen vierkante kilometers terreinwinst heeft geboekt.

