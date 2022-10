Nederlandse delegatie naar WK in Qatar: niet te zwaar, niet te licht

Het kabinet worstelt er al maanden mee: sturen we iemand naar het aanstaande wereldkampioenschap voetbal in Qatar en zo ja, wie? Deze week, mogelijk woensdag al, zullen we het weten. Dan wordt de Kamerbrief verwacht waarin minister Hoekstra van buitenlandse zaken het besluit bekendmaakt.

De worsteling bestaat uit drie elementen. In de eerste plaats zijn er de breed uitgemeten mensenrechtenschendingen in Qatar – vooral bij de bouw van de stadions –, gekoppeld aan de dubieuze wijze waarmee wereldvoetbalbond Fifa het toernooi aan de stinkend rijke Golfstaat heeft toegewezen. Vanwege de klimatologische noodzaak om het WK van de zomer naar het najaar te verplaatsen, zijn talloze nationale voetbalcompetities overhoop gehaald. Haags politiek enthousiasme over zo’n smoezelig evenement lijkt niet gepast.

Belangrijke partner

Maar Qatar is om twee redenen ook een belangrijke partner van Nederland. Het vloeibare gas (LNG) uit het land is een welkom alternatief voor het wegvallende gas uit Rusland. Bovendien had Nederland, net als veel andere Europese landen, de hulp van Qatar vorig jaar zomer hard nodig. Bij de evacuaties uit Afghanistan was het land niet alleen een noodzakelijke tussenlandingsplek, ook organisatorisch was het een steunpilaar.

Ben Knapen (CDA), die in de nadagen van het demissionaire kabinet-Rutte III vorig jaar korte tijd inviel als minister van buitenlandse zaken, verwoordde het als volgt: “Je kunt niet tegen de buurman zeggen: ‘U deugt niet’, en dan hem een dag later vragen je planten water te geven.” Het feit dat regeringen uit omringende landen niets voelen voor een boycot, speelt ook mee in het Nederlandse besluit.

Het derde element is van puur sportieve aard. Het kabinet zal op een of andere manier het Nederlands elftal toch moreel moeten steunen tijdens het toernooi. “We zitten allemaal vol spanning”, zo getuigde premier Rutte tijdens zijn vrijdagse persconferentie van 30 september van WK-voorpret. “Niet over wie daar heengaat van ons, maar hoe het team het gaat doen.”

Afvaardigen van een minister

Via de NOS lekte al eerder uit dat het kabinetsbesluit waarschijnlijk zal neerkomen op het afvaardigen van een minister. Welke is nog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat minister Conny Helder (VVD) van langdurige zorg en sport namens Nederland op de Qatarese eretribune zal zitten. Een delegatie die niet te zwaar is en niet te licht, zo zal de achterliggende gedachte zijn.

Daarmee zou het kabinet wel ingaan tegen een Kamermotie die in februari vorig jaar is aangenomen. Daarin staat de oproep dat Nederland zelfs geen minister naar het WK moet sturen, om over koning en premier nog maar te zwijgen. De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie stemden mee met de motie. Maar – zo zal het huidige kabinet wellicht argumenteren – die motie is van vóór de verkiezingen en al helemaal van voor de Russische inval in Oekraïne. We leven inmiddels in een andere wereld, is de boodschap.

In die vorige wereld sprak D66-lijsttrekker Sigrid Kaag zich tijdens de verkiezingscampagne nog uit vóór een politieke WK-boycot. Vervolgens schrapte ze (in haar hoedanigheid van minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) Qatar uit het programma van een virtuele handelsmissie in de regio. Bij dat besluit werd nadrukkelijk gewezen op de eerder aangenomen Kamermotie over een boycot.

Niet alleen de oorlog in Oekraïne, ook de evacuaties uit Afghanistan hebben een rol gespeeld bij de nieuwe kabinetskijk op Qatar. Begin september vorig jaar bracht Kaag (toen als tijdelijk demissionair minister van buitenlandse zaken) een vriendschappelijk bezoek aan het land. De Nederlandse ambassade in Kaboel was toen al tijdelijk overgeheveld naar de Qatarese hoofdstad Doha.

