Nederland stopt met uitzetten yezidi’s naar tentenkampen

Nederland stopt met het terugsturen van yezidi’s naar de tentenkampen in Noord-Irak. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers - Knol (asielzaken) in antwoord op Kamervragen. Volgens haar blijkt uit ‘recente informatie’ dat yezidi's gelet op ‘lokale maatstaven’ niet op een ‘normaal niveau’ kunnen functioneren in de Koerdische Autonome Regio (KAR) in het noorden van Irak. Ze hebben het in de regio bovengemiddeld zwaar, schrijft de staatssecretaris.

Eind april meldde Trouw dat Nederland wel van plan was yezidi's terug te sturen, omdat de tentenkampen waarheen zij gevlucht zijn uit andere delen van Irak hun vaste woon- en verblijfplaats zouden zijn. Een trucje, oordeelden asieladvocaten toen, waarmee Nederland de eigen regels omzeilt. Daar komt bij dat yezidi’s volgens het Europese asielagentschap EASO worden gediscrimineerd en belaagd in de Koerdische regio. Ook worden ze niet altijd meer toegelaten of worden ze uitgezet naar regio’s in Irak die volgens de UNHCR nog altijd onveilig zijn.

Er kwamen Kamervragen van GroenLinks, CDA, SP, ChristenUnie, D66 en PvdA. Coalitiepartij ChristenUnie eiste onmiddellijke opschorting van uitzettingen. De staatssecretaris belooft nu dat de tentenkampen niet meer zullen gelden als vaste woon- of verblijfplaats. Voor de uit Irak gevluchte yezidi’s betekent dit dat zij wat Nederland betreft nu behoren tot 'een kwetsbare minderheidsgroep’, waardoor het iets gemakkelijker is een verblijfsvergunning te krijgen.

De yezidi's om wie het gaat, zijn via een van de kampen voor ontheemden in het noorden van Irak naar Nederland gegaan. Ze kwamen bij de Koerden terecht toen Islamitische Staat (IS) het gebied waar ze woonden veroverde. Tijdens die verovering werden duizenden yezidi’s gedood, verkracht, mishandeld of ontvoerd. IS beschouwt de yezidi’s als duivelsvereerders omdat zij hun monotheïstische geloof nooit ingeruild hebben voor de islam. De Verenigde Naties hebben de tragedie mede daarom bestempeld als genocide.

Bij alle bij asieladvocaten bekende yezidi’s die dreigden uitgezet te worden, gaat het om minderjarigen met familie in een kamp in Irak. Dat verklaart dat Broekers - Knol aan de Kamer schrijft dat er in de vreemdelingenbewaring op dit moment geen yezidi’s zitten. Minderjarigen mogen niet worden vastgezet in afwachting op hun uitzetting.

Over de KAR schrijft Broekers - Knol verder nog dat hoewel de situatie in sommige vluchtelingenkampen “niet optimaal is”, in zijn algemeenheid gezegd kan worden dat de opvang goed genoeg is. De UNHCR meldde begin mei dat de Koerden zo veel vluchtelingen opvangen dat zij er eigenlijk niemand meer bij kunnen hebben.

