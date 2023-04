Nederland sluit vrede met Caribische landen, maar pijnlijke hervormingen gaan door

Na jaren van geruzie heeft Nederland een akkoord bereikt met Curaçao, Sint-Maarten en Aruba over hervormingen op de eilanden. De Caribische landen in het koninkrijk leggen zich onder andere neer bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën, het verhogen van de pensioenleeftijd en het aanpakken van corruptie. Nederland ziet af van het instellen van een onafhankelijke instantie die streng toezicht zou gaan houden op de eilanden.

Het akkoord wordt dinsdagmiddag gepresenteerd in Den Haag. De premiers van de drie eilanden zijn overgekomen naar Nederland om hun handtekening te zetten. Het moet een einde maken aan geruzie over en weer. Nederland hamert er al lange tijd op dat de eilanden hervormingen moeten doorvoeren, bestuurders in de West beschuldigen ‘Den Haag’ van neokoloniaal gedrag.

Broeiend verzet

De zaak kwam door de coronapandemie op scherp te staan. Nederland hielp de eilanden aanvankelijk met noodhulp en giften, later kwamen daar renteloze leningen bij van vele honderden miljoenen euro’s. Toenmalig staatssecretaris van koninkrijksrelaties Raymond Knops eiste dat Curaçao, Sint-Maarten en Aruba de hervormingen alsnog zouden doorvoeren, in ruil voor de financiële steun. De eilanden stonden met de rug tegen de muur. Het geld was dringend nodig omdat de coronacrisis het toerisme nagenoeg tot stilstand had gebracht.

Voor het instellen van zo’n onafhankelijke toezichthouder, voluit het ‘Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling’ (Coho), is een Rijkswet nodig, waar de vier landen mee moeten instemmen. In Nederland is er brede politieke steun voor, maar op de eilanden broeide de afgelopen tijd het verzet. Zo’n toezichthouder zou de autonomie van de Caribische landen aantasten.

In januari dit jaar stemde de huidige staatssecretaris, Alexandra van Huffelen, in met het schrappen van de Rijkswet. Silveria Jacobs, de premier van Sint-Maarten, noemde het ‘een overwinning voor het koninkrijk’. “We kunnen nu gesprekken aangaan zonder dat er sprake is van oude koloniale gevoelens.”

Hervormingen zullen de bevolking pijn doen

Die gesprekken hebben drie maanden later opgeleverd dat Nederland onderlinge afspraken met de eilanden heeft gemaakt over het doorzetten van de hervormingen in de komende vier jaar. Die plannen blijven ongewijzigd. Maar het strenge toezichtsorgaan komt er dus niet. Nederland stelt jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar om Curaçao, Sint-Maarten en Aruba te helpen bij de hervormingen, die de bevolking pijn zullen doen.

Den Haag is er scherp op dat de eilanden zich aan de afspraken houden, omdat dit de Cariben weerbaarder moet maken in de toekomst. De vrees is dat de regeringen van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba bij nieuwe tegenslag (een natuurramp of gezondheidscrisis) opnieuw naar Nederland zullen kijken voor financiële steun.

In het akkoord is vastgelegd dat het niet doorvoeren van de beloofde hervormingen gevolgen kan hebben voor de hulp die Nederland biedt aan bepaalde projecten. Met andere woorden: als bijvoorbeeld Sint-Maarten de pensioenleeftijd niet verhoogt, zal Nederland stoppen met geld geven. Mocht dit tot een conflict leiden, dan moet een ‘onafhankelijk bemiddelaar’ zich over de kwestie buigen. Voor de eilanden is deze uitkomst te verdedigen.

Onduidelijk blijft of Curaçao, Sint-Maarten en Aruba de financiële coronahulp moeten terugbetalen. Daar beslist Nederland vermoedelijk dit najaar over.

