Nederland halverwege doel hernieuwbare energie, vooral door zon en wind

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie in Nederland is in 2022 spectaculair gestegen. In 2022 wekten zonnepanelen ruim 60.000 terrajoule aan energie op, ongeveer 46 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee voorzag zonne-energie in 3,3 procent van de totale energiebehoefte. In 2021 was dat nog 2,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over hernieuwbare energie.

In totaal kwam 15 procent van de energie in 2022 uit hernieuwbare bronnen, tegenover 13 procent een jaar eerder. Daarbij valt op dat het aandeel zonne- en windenergie behoorlijk toeneemt, maar dat het gebruik van energie uit biomassa juist daalt.

Biomassa duurzaam?

Onder biomassa valt onder meer het bijstoken van hout in kolencentrales. Dat gebeurt bijvoorbeeld door stukjes hout – ofwel houtpellets – te verbranden. De laatste jaren komt echter steeds meer de discussie op of dat werkelijk zo duurzaam is.

Veel hout wordt geïmporteerd uit de Verenigde Staten, Canada en Estland. Dat is niet allemaal onschuldig, overbodig resthout, bleek twee jaar geleden uit een rapport van een aantal milieuorganisaties. Zij concludeerden dat houtwinning voor biomassa in Estland her en der tot een kaalslag leidt. Bovendien leidt houtstook tot extra CO 2 in de lucht. Die kan weliswaar weer uit de lucht worden gehaald door nieuw aangeplante bomen, maar die moeten dan wel eerst groeien, en dat duurt vele jaren.

Juist het bijstoken van hout in kolencentrales nam in 2022 fors af, becijfert het CBS. Mogelijk omdat het kabinet er geen subsidies meer voor verstrekt. Biomassa was vorig jaar wel nog de grootste bron van hernieuwbare energie, maar het aandeel slonk: van 6,3 procent van het totale energieverbruik naar net onder de 6 procent. De krimp bij biomassa drukt daarmee ook de groei van hernieuwbare energie. Of anders gezegd: als je puur naar wind- en zonne-energie kijkt, zijn de cijfers rooskleuriger dan ze op het eerste oog lijken.

Discussie over wat duurzaam is

De criteria voor biomassa zijn in 2021 bovendien aangescherpt, meldt het CBS. Daardoor telt een beperkt deel van de biomassa die eerder nog wél werd meegerekend nu niet meer mee bij de cijfers voor hernieuwbare energie. “Het is een voortdurende discussie over wat nou eigenlijk duurzaam is”, ziet CBS-statisticus Cor Pierik. “Over biomassa, maar bijvoorbeeld ook over zonneparken op landbouwgrond.”

Het CBS houdt zich bij de berekening van de 15 procent aan hernieuwbare energie aan de huidige Europese definities. Maar die kunnen veranderen; als biomassa bijvoorbeeld in de toekomst voor een groter deel niet meer tot het duurzame deel wordt gerekend, raakt ook de doelstelling voor 2030 verder uit zicht.

Toch biedt de gestage groei van zon en wind aanknopingspunten. “Al met al gaan we van 13 naar 15 procent hernieuwbaar”, benadrukt Pierik. “Als je elk jaar tot een groei van 2 procentpunt zou komen, haal je de 27 procent in 2030. Met de hakken over de sloot, dat wel.”

Bij de groei in 2022 past nog wel een ander voorbehoud, benadrukt de CBS-specialist. Door de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende gascrisis zijn we minder energie gaan gebruiken. Daardoor groeit het aandeel hernieuwbaar tijdelijk, maar het is zeer de vraag of dat energiedieet de komende jaren stand houdt.

