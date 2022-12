Nederland geeft tientallen skeletten terug aan Maleisië

Maleisië krijgt binnenkort een groot aantal prehistorische skeletten terug die nu nog liggen opgeslagen in het Leidse museum Naturalis. De regering van het Aziatische land diende deze zomer een verzoek in bij staatssecretaris Gunay Uslu. Zij heeft dat verzoek eind november ingewilligd, blijkt uit een bericht in de Staatscourant. De beide landen overleggen momenteel over een geschikt moment voor de overhandiging.

Opgegraven in de koloniale tijd

De skeletten zijn afkomstig uit Guar Kepah in de westelijke provincie Penang. Rond 1935 groeven Nederlandse wetenschappers daar 41 prehistorische skeletten op, toen Maleisië nog een Britse kolonie was. Via omzwervingen langs de Universiteit Utrecht belandden de skeletten uiteindelijk in het depot van Naturalis. Het museum zegt op dit moment 37 van de 41 skeletten in beheer te hebben, de verblijfplaats van de overige vier skeletten is onbekend.

De handelingssnelheid is opvallend, want ook Indonesië heeft een claim gelegd op stukken die momenteel in Naturalis liggen. Het land wil graag de zogeheten Dubois-collectie terug, inclusief de overblijfselen van de Javamens, een topstuk met grote wetenschappelijke waarde. Maar in tegenstelling tot de Maleisiërs wachten de Indonesiërs nog altijd op een uitkomst.

Niet ieder skelet wordt hetzelfde beoordeeld

Het succesvolle Maleisische verzoek zal vermoedelijk een opsteker zijn voor de Indonesische delegatie. Toch zijn beide casussen niet zomaar vergelijkbaar, zegt een woordvoerder van Uslu. De Maleisische skeletten zijn ‘slechts’ zo’n 5000 jaar oud, en behoren tot onze eigen mensensoort, de homo sapiens. Voor die categorie menselijke resten geldt dat de staatssecretaris grotendeels naar eigen inzicht kan handelen, waardoor ze snel kan schakelen met buitenlandse eisers.

De Javamens is echter een geval apart. Die overblijfselen zijn grofweg een miljoen jaar oud en van een oudere mensensoort, en daardoor volgens sommigen minder direct gelinkt aan het hedendaagse Indonesië. Voor dat soort fossielen is afgesproken dat ze eerst langs een nieuw opgerichte commissie gaan onder leiding van mensenrechtenjurist Lilian Gonçalves. Die moet onder meer uitzoeken of de Javamens eerlijk is verkregen, of dat deze is geroofd tijdens het koloniale bewind. Dat vergt tijd.

Maleisië moderniseert het archeologisch museum

De Maleisische skeletten zullen waarschijnlijk terugkeren naar de plek waar ze zijn gevonden. Maleisië moderniseert op dit moment namelijk de Guar Kepah Archaeological Gallery. Dat archeologisch museum moet uiterlijk in 2024 zijn toegerust met klimaatcontrole om kwetsbare archeologische schatten veilig te kunnen opslaan en onderzoeken.

“Skeletten die in Maleisië zijn ontdekt, behoren tot het cultureel bezit van het land”, zei Yeoh Soon Hin eerder tegen de Maleisische krant New Straits Times. Hij is hoofd toerisme van de deelstaat Penang en lobbyde voor de terugkeer. “Hun aanwezigheid zal onze archeologische industrie versterken, en ze zijn daarnaast een belangrijk hulpmiddel voor onderwijs en onderzoek.”

Onderzoekers van de Universiti Sains Malaysia maakten onlangs een gezichtsreconstructie van de enige schedel uit Guar Kepah die wel in Maleisisch bezit is. De wetenschappers denken met behulp van de 37 nieuwe skeletten een nog authentiekere replica te kunnen maken.

Lees ook:

Indonesië verbaast zich over reactie Naturalis: ‘Dit getuigt van misplaatste superioriteit’

De Java-mens en andere waardevolle objecten uit de koloniale tijd die nu in Nederland te zien zijn, kunnen een goede plek krijgen in Indonesië. Dat benadrukken vertegenwoordigers van het nationale museum in Jakarta.