Natuurherstelwet krijgt groen licht van Europees Parlement

In de laatste Straatsburg-sessie van het Europees Parlement in dit parlementaire jaar is het Frans Timmermans gelukt om een meerderheid voor de Natuurherstelwet te krijgen. Dat betekent dat hij zijn plannen om de biodiversiteit in Europa te verbeteren binnenkort kan gaan doorzetten.

Hij heeft wel behoorlijk wat water bij de wijn moeten doen. In het oorspronkelijke plan, dat vorig jaar werd gepresenteerd, stond dat de natuur niet slechter zou mogen worden. Er was een zogenoemd ‘verslechteringsverbod’. Maar uit vrees dat een rechter aan dat verbod een ultra-strikte uitleg zou gaan geven, keerde de Europese versie van het CDA, de EVP, zich tegen die bepaling.

Kerstman

De EVP wilde dat de hele wet van tafel ging, en begon een paar maanden geleden een ongekend harde campagne. Die wet zou er volgens de partij voor zorgen dat Europeanen een tekort zouden krijgen aan voedsel, omdat er veel minder landbouw mogelijk zou worden. De Finse EVP’er Petri Sarvamaa beweerde zelfs dat de wet de Kerstman uit zijn huis in Rovaniemi zou verdrijven.

Timmermans en ook duizenden wetenschappers deden die verhalen af als klinkklare nonsens, maar de zorgen van de EVP bleven.

De EVP had rechtse partijen aan zijn kant, en ook een deel van de liberalen. De Nederlandse VVD’ers waren bijvoorbeeld ook tegen de wet. Ook bij die partij was er vooral vrees voor rechterlijke uitspraken die er eventueel voor zouden kunnen zorgen dat Nederland in een nieuwe stikstofcrisis zou belanden.

‘Verslechteringsverbod’ wordt ‘inspanningsverplichting’

In een laatste poging om hen over de streep te trekken, werd het ‘verslechteringsverbod’ veranderd in een ‘inspanningsverplichting’ en kregen lidstaten meer vrijheid om eigen plannen te maken. Diezelfde verandering had er eerder al voor gezorgd dat de lidstaten met de Natuurherstelwet akkoord gingen.

Tot woensdagmiddag kon niemand voorspellen hoe de stemming zou aflopen. Een tegenstem zou betekenen dat Europa niet aan de internationale afspraken over biodiversiteit zou kunnen voldoen. Het zou ook ongekend gezichtsverlies voor Frans Timmermans betekenen en een voorlopig einde aan de groene Europese plannen.

Timmermans heeft al een groot deel van zijn klimaatplannen voor elkaar, maar hier en daar ligt nog wat te wachten op besluitvorming. Die wordt in het laatste jaar voor de Europese verkiezingen steeds lastiger.

Moddergevecht

Uiteindelijk stemden 326 mensen in het Europees Parlement voor en 300 tegen de wet. PvdA’er Mohammed Chahim was opgelucht: “De christendemocraten hebben er de afgelopen maanden een moddergevecht van gemaakt, volslagen losgeweekt van de inhoud”. Volgens Chahim is de Natuurherstelwet is net zo belangrijk als de afspraken die in Parijs zijn gemaakt over de opwarming van de aarde.

Het doel van de Natuurherstelwet is vooral om de soortenrijkdom in beschermde gebieden te herstellen, maar bevat ook bepalingen waardoor de bouw van windparken en woningen toch door kan gaan. “Hier kunnen we op voortbouwen”, reageerde Bas Eickhout van GroenLinks.

Nu het parlement zich heeft uitgesproken, zullen de onderhandelingen met de EU-landen van start gaan. Die hoeven niet lang te duren, want beide standpunten liggen nu erg dicht bij elkaar. Dat betekent dat er al komend najaar een definitieve wet zou kunnen liggen.

Het CDA reageerde teleurgesteld. Delegatieleider Esther de Lange vindt het ‘onverstandig’ om een wet aan te nemen met een zo kleine meerderheid.