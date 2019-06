MH17

Nabestaanden MH17: Geef Rusland pas stemrecht in Raad van Europa als het meewerkt met onderzoek

Wrakstukken van het toestel van Malaysia Airlines. Beeld EPA

Rusland mag niet zonder slag of stoot zijn stemrecht terugkrijgen in de Raad van Europa. Die oproep doen nabestaanden van de vliegramp met de MH17 in een brandbrief aan de Raad.