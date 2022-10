Na vier dagen van ondervragingen blijft de vraag: wie schopte Carlo Heuvelman?

Alle negen verdachten verschenen de voorbije vier dagen één voor één voor de rechter, Sanil B. was vrijdag de laatste. Veel wijzer zullen de rechters niet zijn geworden. Het was trekken en sleuren om nieuwe informatie uit de negen Hilversumse jongeren te krijgen. Zij worden verdacht van de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op 13 juli 2021 op Mallorca.

Een van de drie rechters verwoordde donderdag precies waar de irritatie en het onbegrip zitten. “Je zegt dat je niets hebt gezien, maar herinnert je wel wat er op de filmpjes is te zien”, zei de rechter tegen Martijn T. “Ik vind dat lastig te begrijpen. Heb je het echt niet gezien of houd je mensen de hand boven het hoofd?”

‘Ik geloof je niet, jongen’

Martijn T. is de verdachte tegen wie de minste verdenking bestaat. Er is zelfs een getuigenverklaring waarin staat dat hij nauwelijks iets heeft gedaan. Toch pakt de officier van justitie juist hem hard aan. De toon is feller, de irritatie onverhuld.

“Kun jij de ouders van Carlo in de ogen kijken en zeggen dat je alles naar waarheid hebt verteld?” vraagt de officier. Dat kan Martijn, want hij antwoordt naar waarheid, zegt hij. “Ik geloof je niet, jongen”, bijt de officier hem toe. “Je stond er met je neus bovenop.”

De officier laat Martijn T. donderdag aanhouden wegens meineed. Dat heeft te maken met een nieuw filmpje dat is opgedoken en waarin te zien valt dat Martijn met andere jongens over het voorval praat. Eerder zei hij nog dat hij niet met de anderen had gesproken. Vergeten, verontschuldigt hij zich nu.

Maar als de officier dacht dat de aanhouding van Martijn T. zal leiden tot spraakzamere verdachten, dan komt hij al snel bedrogen uit. De volgende verdachte, Lucas O., zegt op advies van zijn advocaat helemaal niets meer. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Soms vraagt hij de rechter een vraag te herhalen, omdat hij hem niet heeft begrepen. Hij antwoordt dan alsnog met: ‘Zwijgrecht’.

Het lijkt een verdedigingsstrategie van de verdachten om zo min mogelijk te verklaren. Onderschepte app-berichten wijzen daar ook op. “Zwijg gewoon”, “ontkennen”, “zwijgrecht”, staat in diverse berichten.

Barstjes

Toch zijn er barstjes binnen de eenheid tussen de Hilversummers, die eigenlijk geen homogene groep vormen. De villa die zij huurden op Mallorca, was zo groot dat de huur alleen kon worden opgebracht door ook vrienden en bekenden van de groepsleden uit te nodigen.

Getuigen die wel onder hun eigen naam een verklaring hebben afgelegd, kregen soms te maken met intimidatie. Bij een jonge vrouw die een verklaring aflegde, ging een steen door de ruit. In onderschepte berichten werd gesproken over een ‘shooter op iemand afsturen’. Grootspraak, zo verdedigen de verdachten zich.

Filmpjes en herinneringen

Terwijl sommige verdachten niet of nauwelijks praten, zoals Martijn T en Lucas O., zijn anderen spraakzamer. Dat geldt zeker voor Sanil B. die vrijdag voor de rechter verscheen. Maar veel van wat hij zich herinnert, staat ook al op film, en levert dus geen aanvullend bewijs op. “Dat komt omdat door de filmpjes de herinneringen naar boven komen”, zegt hij, een verklaring die ook andere verdachten geven.

Dat hij veel niet meer weet, daar gelooft de rechter niets van. Want precies die zin kwam in elk van de negen ondervragingen terug.

Getuigen hebben Sanil B., Mees T. en Hein O. aangewezen als de personen die betrokken waren bij de vechtpartij met Heuvelman. Maar de getuigenverklaringen zijn niet coherent, komen niet altijd overeen met de beelden en zijn volgens een onafhankelijke deskundige in één geval zelfs onbruikbaar. Na de zittingen van deze week is maandag 17 oktober het Openbaar Ministerie aan zet om de bewijzen te presenteren en met een strafeis te komen.

