Na de huisartsen zegt nu ook de vakbond van verpleegkundigen het vertrouwen in het zorgakkoord op

Brancheorganisatie NU’91, die opkomt voor de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden roept partijen in de zorg op om het nieuwe Integraal Zorgakkoord niet te ondertekenen. Volgens de vakbond doet het kabinet te weinig om de werkdruk voor verpleegkundigen te verminderen. “De werkdruk moet acuut omlaag”, zegt woordvoerder Michel van Erp. “Het ziekteverzuim neemt ieder jaar toe. Dit kan niet zo blijven doorgaan.”

Ook vindt NU’91 dat het kabinet de salarissen voor die groep moet verhogen om de koopkracht te herstellen en de personeelstekorten op te lossen. Van Erp verwijst naar een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER), waarin het kabinet ook werd gemaand om de lonen voor verpleegkundigen op te schroeven.

Het is de bedoeling dat het Integraal Zorgakkoord volgende week op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het is een veelomvattend document met afspraken over de zorg, voor de komende vier jaar. Voordat de afspraken van kracht kunnen worden, moeten alle betrokkenen (huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties) het daarover eens zijn.

Huisartsen doen niet mee

Maandag liet de beroepsvereniging V&VN voor verpleegkundigen en verzorgenden weten het zorgakkoord wel te steunen. In tegenstelling tot NU’91 gaat V&VN niet over salarissen en cao's, maar vooral over de inhoud van het vak. Toch wil ook V&VN nog niet tekenen voor het akkoord. De vereniging vindt ook dat het kabinet nog een keer naar het advies van de SER moet kijken.

Huisartsenverenging LHV maakte maandag bekend dat haar antwoord op het zorgakkoord neerkomt op ‘nee, tenzij'. Veel huisartsen vrezen dat zorgverzekeraars door het nieuwe akkoord niet aan hun woord worden gehouden. In de afgelopen jaren hebben verzekeraars er volgens de artsen bijvoorbeeld niet voor kunnen zorgen dat zij meer tijd kregen voor patiënten.

Veel bezuinigingen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan de belangrijkste plannen voor de zorg in Nederland. Daarbij is vooral het dilemma dat de bevolking ouder wordt en meer zorg nodig heeft. Dat wordt een dure aangelegenheid, en het kabinet wil de groei van de zorg beknotten.

In het akkoord worden vooral veel bezuinigingen aangekondigd. Artsen en verpleegkundigen maken zich vooral zorgen over de 600 miljoen euro die het kabinet minder aan wijkzorg wil uitgeven, en de 80 miljoen die moet worden bespaard op huisartsenzorg.

Naast de huisartsen heeft ook Actiz, de belangenorganisatie voor zorgprofessionals die werken met ouderen en chronisch zieken, het vertrouwen in het akkoord opgezegd. Ook MIND, de organisatie voor mensen die psychische zorg nodig hebben, ziet geen heil in de plannen van het kabinet. Om het zorgakkoord te laten slagen, zal het kabinet opnieuw met de organisaties om de tafel moeten.

Umc's doen wel mee

Sommige partijen steunen het akkoord wel. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) spreekt van een enorme opgave in de zorg, “maar niets doen is geen optie”. De umc’s willen, als het akkoord er komt, met andere partijen “concrete plannen te maken voor meer concentratie van hoogcomplexe zorg.”

Ook de Patiëntenfederatie Nederland gaat akkoord met het Integraal Zorgakkoord. “Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast”, zegt directeur Dianda Veldman.

