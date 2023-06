Moskou voert noodtoestand in na bezetting van Rostov door Wagner

Een op de tien Oekraïense kinderen staat niet op een school ingeschreven. De Inspectie van het Onderwijs heeft daar geen duidelijke verklaring voor. "Van deze leerlingen weten we niet of de inschrijving nog niet gebeurd is, of de leerlingen op een wachtlijst staan of thuiszitten/thuis gehouden worden", schrijft de inspectie in een rapport.

Bij gemeenten staan in totaal 20.600 Oekraïense kinderen in de schoolgaande leeftijd geregistreerd. Ze hebben hier recht op onderwijs en ook de leerplicht geldt voor hen. Van de pubers die naar de middelbare school moeten, staat 97 procent ingeschreven. Van de kinderen uit de basisschoolleeftijd die de oorlog in hun land zijn ontvlucht na de Russische inval, staat 86 procent ingeschreven op een school.

Onzekerheid over hoe het leven verder zal lopen maakt wel dat Oekraïense leerlingen "relatief gemakkelijk verzuimen", signaleert de inspectie verder. "Dit heeft te maken met de onduidelijke toekomst voor de leerlingen en hun ouders, de gerichtheid op terugkeer naar Oekraïne of het willen volgen van afstandsonderwijs dat vanuit Oekraïne gegeven wordt."

De onderwijsinspectie is positief over de manier waarop schoolbesturen, schoolteams en gemeenten zich "enorm hebben ingespannen" om in korte tijd tijdelijke onderwijsvoorzieningen op te zetten voor kinderen uit Oekraïne. Ook die voorzieningen hebben last van het lerarentekort, net als andere scholen in het land. (ANP)