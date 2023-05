Moskou eist uitleg ambassadeurs om Nord Stream-onderzoek

Het opleiden van Oekraïense gevechtspiloten om met F-16's te vliegen zal heel binnenkort beginnen, verwacht buitenlandminister Wopke Hoekstra. Een datum of termijn wil hij nog niet noemen, bij aankomst voor overleg met zijn EU-collega's in Brussel. Maar eerdere besluiten over militaire steun werden doorgaans ook "heel snel" uitgevoerd, brengt hij in herinnering.

Afgelopen weekend stemden de Verenigde Staten, waar de F-16's worden gemaakt, in met de F-16-training voor Oekraïners. Die vragen al maanden om de modernere westerse gevechtsvliegtuigen om de slag om het luchtruim niet te verliezen, maar de VS voelden er tot voor kort niets voor. Ook al pleitten enkele bondgenoten waaronder Nederland ervoor om vast met de opleiding te beginnen.

De pilotentraining vindt plaats in Europa, zeggen de VS, maar Hoekstra wil niet zeggen of dat in Nederland zal zijn. Nederland trekt samen op met onder meer Denemarken, Noorwegen en België en de minister wil de samenwerking niet met voorbarige mededelingen verstoren. Hoekstra wil ook niet kwijt of bijvoorbeeld Nederlandse F-16's of instructeurs worden ingezet.

Hoekstra gaat "niet uitdrukken in dagen, weken of maanden" wanneer de eerste Oekraïense piloten kunnen beginnen. "Maar het is elke keer zo geweest dat, nadat we op een principebesluit waren geland, dat we dan ook meestal heel snel invulling hebben gegeven aan de operationele kant." Dat ging eerder ook zo met de levering van bijvoorbeeld zwaar geschut als de pantserhouwitsers. "En terecht, want elke dag, elk uur is er een."

Die eerdere besluiten werden steevast lang voorgekookt en de voorbereidingen waren vaak al gaande.