Mondkapje en prik keren de cijfers nog niet

Toch maar die prik gehaald. Alyssa heeft het even aangezien, maar nu de besmettingscijfers zo hoog oplopen, staat ze met haar vader bij de priklocatie in Leiden. “Eerst leek het niet echt nodig, maar nu vind ik van wel.” Een gestage stroom mensen heeft deze zondagmiddag de weg naar de GGD gevonden. Je kunt er zonder afspraak binnenlopen. Elke minuut komt er wel iemand.

“Eindelijk de tijd gevonden”, zegt Rafet Rhöke. Hij komt voor zijn tweede prik, de eerste is al even geleden, maar hij had het ‘gierend druk’ met zijn bedrijf. “Ik heb ook wel een beetje getwijfeld aan het nut van zo’n vaccinatie, maar ik hoop dat alle beetjes helpen.”

Dat dachten er meer dit weekeinde. Op zaterdag noteerde de koepel van GGD’en ruim tienduizend ‘vrije-inloopprikken’ en nog eens dertienduizend nieuwe eerste afspraken. Cijfers voor zondag moeten nog verwerkt worden, maar de GGD’en zien dat sinds de persconferentie van vorige week dinsdag de vrije inloop elke dag boven de tienduizend heeft gezeten, bijna het dubbele van het gemiddelde in oktober.

De prikbus van de GGD in de Hoeksche Waard. Beeld Arie Kievit

De druk op de zorg blijft oplopen

Intussen is in Nederland het mondkapje teruggekeerd in het straatbeeld. Het was de belangrijkste maatregel die het kabinet vorige week afkondigde. Sportclubs, musea en horeca lieten dit weekeinde weten dat er meer en strenger wordt gecontroleerd, en dat ze daarbij nauwelijks problemen ondervinden. Volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, die voorzitter is van het Veiligheidsberaad, “lijkt iedereen er door de verontrustende cijfers van doordrongen dat dit moet. Het is dit, of nog ernstiger maatregelen”.

Het is zeer de vraag of ernstiger maatregelen met goed gedrag nog te voorkomen zijn. De druk op de zorg, een belangrijk ijkpunt voor het kabinet, blijft oplopen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nadert de 1500, wat de piek was in mei van dit jaar. Op de intensive care lagen zondag 305 covidpatiënten, 17 meer dan zaterdag. Zaterdag werden bij het RIVM 36 overlijdens vanwege corona gemeld, ook een aantal dat overeenkomt met de piek in mei.

Het aantal positieve testuitslagen dat door de gezondheidsdiensten wordt gemeld, passeerde zaterdag de 12.000. Zondag was het iets minder, maar sinds midden vorige week zitten deze dagelijkse meldingen ruim boven de 10.000. De aantallen lopen op, niet alleen doordat er meer wordt getest, maar ook doordat meer tests positief uitvallen en een coronabesmetting laten zien. Dat is nu bij 17 procent van de testen het geval, een niveau dat sinds oktober vorig jaar niet werd gehaald.

Oostenrijk heeft regels al aangescherpt

Ook in de omringende landen is het alle hens aan dek. België heeft met een kleiner inwonertal dezelfde besmettingscijfers als Nederland. Duitsland zit daar per hoofd van de bevolking wel flink onder, maar ook daar is men flink geschrokken van de zeer sterke groei. De roep om strengere maatregelen klinkt luid.

Oostenrijk is daar al bij aangekomen. Het land voerde dit weekeinde een regel in die in Nederland nog boven de tafel hangt: horeca, theaters, sportfaciliteiten en kapsalons zijn alleen nog toegankelijk voor mensen die zijn gevaccineerd óf genezen van corona. Ook in Oostenrijk blijken de maatregelen mensen te stimuleren om alsnog een vaccinatie te gaan halen. In de Weense vaccinatiecentra stonden mensen dit weekeinde anderhalf uur in de rij voor een prik.

Lees ook:

In de winkelstraat zet iedereen braaf zijn mondkapje weer op

Er was opluchting toen in juni het mondkapje uit het straatbeeld verdween. Maar nu het kapje weer op moet, verloopt de rentree ervan op het station, de supermarkt en de winkel gemoedelijk.