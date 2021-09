Mona Keijzer: een Volendamse proteststem in het CDA

Een politicus die geen blad voor de mond neemt, zo ziet de ontslagen CDA-minister Mona Keijzer zichzelf graag. “Ze weten dat ik van mijn hart geen moordkuil maak, what you see is what you get, altijd alles met open vizier”, is haar motto.

Binnen het kabinet was ze staatssecretaris van economische zaken. Haar belangrijkste portefeuille was het midden- en kleinbedrijf. In haar woonplaats en politieke thuishaven Volendam groeide ondertussen het verzet tegen de verplichte coronapas in de horeca. Keijzer besloot dit weekeinde om de vertolker ervan te worden en keerde zich tegen het beleid van haar eigen kabinet.

Het is een nieuw hoofdstuk binnen haar loopbaan als politicus die het geluid van de bezorgde burger wil laten horen in politiek Den Haag. Daarmee hoopte zij het CDA weer groot te kunnen maken. Twee pogingen om zelf lijsttrekker te worden van het CDA, liepen stuk. Ze vond onder andere dat het CDA ook met Forum voor Democratie moest proberen samen te werken. Bij verkiezingen in 2017 won ze 160.000 voorkeurstemmen, vooral van kiezers op de rechtervleugel van het CDA. In haar eentje had ze naar eigen zeggen voorkomen dat Volendam op de PVV stemde. Bij de verkiezingen in dit voorjaar haalde ze nog maar 18.000 voorkeurstemmen.

Keijzer is een bewonderaar van Pieter Omtzigt, die eerder al de CDA-fractie verliet. Toen Mona Keijzer in 2020 zelf afviel in de eerste ronde van de lijsttrekkersverkiezing, riep ze openlijk de CDA-achterban op om dan op Omtzigt te stemmen, in plaats van op CDA-minister Hugo de Jonge. “Omtzigt is iemand die naast gewone mensen staat. Dat heeft het CDA nodig om de grootste te worden”, prees ze hem. Het werd haar niet in dank afgenomen binnen de partij dat ze zich zo openlijk afzette tegen de kandidatuur van Hugo de Jonge. Toen Pieter Omtzigt deze zomer brak met het CDA, volgde Keijzer hem niet.

Als de nummer zeven op de lijst bij het CDA heeft Mona Keijzer een eigen zetel in de Tweede Kamer. Ze was al Kamerlid voor het CDA tussen 2012 en 2017. Ook toen vertolkte ze de stem van de boze burger, met harde kritiek op de bezuinigingen van het tweede kabinet-Rutte op de zorg. Ze begon haar loopbaan in de politiek in de gemeenteraad van Volendam.

