Miskraamverlof zou een erkenning zijn: pril zwangerschapsverlies doet ertoe

“Een miskraam raakt mensen diep en dit is een stap in de erkenning van dit verlies”, aldus Tweede kamerlid Chris Stoffer (SGP). Samen met Senna Maatoug (GroenLinks) vroeg hij deze week het kabinet om verlof na een miskraam of doodgeboorte mee te nemen in een breder onderzoek naar rouwverlof. Stoffer: “In Nieuw-Zeeland is het miskraamverlof van drie dagen sinds kort wettelijk geregeld. Dat zouden wij in Nederland ook willen.” De uitkomst van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

“De erkenning dat pril verlies ertoe doet, is belangrijk”, zegt Miriam van Kreij van Miskraambegeleiding Nederland. “Al is de lengte van zo’n verlof eerder symbolisch. Na drie dagen zijn het fysieke deel en het verdriet niet opeens voorbij.”

Tegenwoordig nemen stellen al snel na een positieve zwangerschapstest contact op met de verloskundige. “Vaak plannen we al een vroege echo rond de 8 weken”, vertelt Nanda Cornelissen, verloskundige met extra aandacht voor begeleiding bij miskramen. “Soms blijkt dat een vrouw al eerder bloedverlies heeft of dat er geen hartje (meer) klopt bij de echo en het prille kindje is gestopt met groeien. Soms is dat pas het geval bij de termijnecho bij 11 weken. De schrik is dan enorm.”

Fysiek en emotioneel zwaar

Een miskraam kan fysiek zwaar zijn en gepaard gaan met pijn en bloedverlies. De krampen zijn vergelijkbaar met weeën. Soms is medicatie of een medische ingreep zoals een curettage nodig. Behalve het fysieke herstel, is er ook het emotionele herstel. “Je bent in de rouw en het tijd kost om dit te verwerken”, zegt Van Kreij. “Na drie maanden heeft ongeveer eenderde nog symptomen van posttraumatische stress. Als je een zwangerschap verliest kost het tijd om met dit verlies om te gaan, je bent echt in de rouw.”

Opvallend is dat er nauwelijks over wordt gesproken, terwijl één op de vier stellen ooit een miskraam heeft. Cornelissen: “Je ziet dat mensen hun prille zwangerschap nog voor zichzelf houden, juist omdat het risico bestaat dat het misgaat. Ik zeg altijd: je kunt het best met een paar mensen delen die je het ook zou willen vertellen als het misgaat. Bijvoorbeeld een goede vriendin of moeder. Dan kun je immers het verdriet delen.”

Taboe

Er heerst een taboe op miskramen, zegt Van Kreij. “En dat is niet alleen in Nederland, maar wereldwijd het geval.” Volgens haar zijn daar verschillende redenen voor. “Een miskraam is natuurlijk iets intiems, als je erover vertelt maak je ook meteen je kinderwens duidelijk. Daarnaast hebben vrouwen met een miskraam vaak een gevoel van schuld en schaamte, daar loop je niet mee te koop. En als iemand er wel over vertelt aan anderen, dan zijn de reacties lang niet altijd begripvol of meelevend.”

Op dit moment is er niets geregeld op de werkvloer als iemand een miskraam heeft. In Nederland hebben vrouwen na een zwangerschapsduur van 24 weken recht op 16 weken betaald verlof. Voor die tijd kunnen ze zich alleen ziekmelden als een zwangerschap misloopt. Als het aan Stoffer ligt, gaat het verlof gelden voor vrouwen én mannen. “Want het verlies gaat hen allebei aan.” In het onderzoek wordt gekeken of er een minimale zwangerschapsduur geldt voor het miskraamverlof. Stoffer: “Maar uit de reacties die ik heb ontvangen, weet ik dat de duur van de zwangerschap niet bepaalt hoe groot het verdriet is.”

Cornelissen en Van Kreij hopen dat door een vorm van miskraamverlof het onderwerp makkelijker bespreekbaar wordt, ook op het werk. Cornelissen: “Je krijgt waarschijnlijk meer begrip voor je situatie als vertelt dat je een miskraam hebt, in plaats van dat je je ziekmeldt. Grote kans dat er collega’s zijn die hetzelfde hebben meegemaakt, waardoor je er beter over kunt praten.”

