Minister Schouten ziet invliegen Ierse kalveren niet zitten

Jaarlijks importeert Nederland tienduizenden jonge kalveren uit Ierland, om die hier af te mesten en te slachten. De dieren (van ongeveer twee weken oud) worden aangevoerd op vrachtwagens die per veerboot naar het Europese vasteland gaan. Dat is een lange reis waarbij volgens dierenorganisaties de regels voor dierenwelzijn vaak niet worden nageleefd. Mede daarom pleit Nederland in de EU voor een verbod op veetransporten van meer dan acht uur.

Om de reistijd te bekorten, laat het Ierse ministerie van landbouw nu onderzoeken of kalveren per vliegtuig naar het vasteland gebracht kunnen worden. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn zijn daar vraagtekens bij te zetten, volgens minister Schouten. “Ook al is de vluchtreis relatief kort, de kalveren moeten vanuit de melkveebedrijven en verzamelplaatsen in Ierland naar het vliegveld worden vervoerd en na de vlucht moeten ze vanaf een vliegveld in Nederland per wegtransport naar de bedrijven van bestemming.” En ook “vanuit klimaatoogpunt is het plan om de Ierse kalveren voortaan met het vliegtuig te vervoeren geen goed idee”, stelt de minister.

Stop met de import van kalveren

De Ieren zijn inmiddels op zoek naar een vervoerder die ervaring heeft met het transport van vee door de lucht. Van minister Schouten hoeven die dieren niet naar Nederland te komen. Zij wil dat Nederlandse mesterijen op termijn stoppen met de import van kalveren uit landen als Ierland en de Baltische Staten.

Nederland is na Frankrijk de grootste producent van kalfsvlees in de EU, maar de Nederlandse kalfsvleesconsumptie is traditioneel laag. Het vlees van in Nederland geïmporteerde en hier afgemeste kalveren (ruim een miljoen dieren op ongeveer 1600 bedrijven) wordt vooral in het buitenland geconsumeerd. Volgens minister Schouten kan er op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en uitstoot veel verbeterd worden in de kalverhouderij. Op haar verzoek presenteerde de kalversector in 2019 een plan om de kalverhouderij te verduurzamen. Omdat dit plan volgens Schouten niet ver genoeg ging, liet zij zelf verschillende toekomstscenario’s onderzoeken.

De resultaten van dat onderzoek lekten vorige maand uit, tot woede van de minister én de kalverhouders. In een van de toekomstscenario’s zouden kalveren hun hele leven op een melkveehouderij blijven en zouden de mesterijen verdwijnen. In een ander scenario zouden kalveren maximaal 100 kilometer mogen reizen. Zonder geïmporteerde dieren zouden er in Nederland veel minder kalverhouderijen overblijven.

Ierse melkveehouderij moet inkrimpen

De aanvoer van Ierse kalveren naar Nederland zou ook kunnen afnemen als de Ierse melkveehouderij inkrimpt en minder kalfjes voortbrengt. Daarvan stelt minister Schouten: “Dit is een systeemvraag die bij de Ierse sector en overheid ligt. Het is niet aan mij om met dit soort suggesties te komen.”

