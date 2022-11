Minister pakt wangedrag in de sportwereld aan

De overheid trekt meer de regie naar zich toe rond veilig sportklimaat en integriteit. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt, als het aan minister Conny Helder van sport en langdurige zorg ligt, in de hele sportsector verplicht gesteld voor trainers en bestuurders. Het tuchtrecht rond grensoverschrijdend gedrag moet daarnaast beter worden afgestemd op de complexiteit van de meldingen. “De cultuur die we met z’n allen geaccepteerd hebben, kan niet meer. Het móet anders.”

De bewindsvrouw wil in het nieuwe Sportakkoord, dat een vertaalslag kent naar alle gemeenten, opnemen dat de VOG gemeengoed wordt. De VOG-eis geldt vooralsnog slechts voor de topsport. In de breedtesport is het pas bij 19 procent van de verenigingen ingebed.

Omslag in denken

Helder vindt dat op veilig sportklimaat en integriteit een inhaalslag noodzakelijk is, omdat er ‘een nieuw normbesef’ dient te komen. “Wij kunnen niet langer wachten, er moet een omslag in denken komen. De vrijblijvendheid is voorbij.”

De nadrukkelijke inmenging geldt als een breuk met het verleden. De afgelopen decennia tornde de politiek niet aan de zelfregulerende rol van de sportsector en lag de eindverantwoordelijkheid bij sportkoepel NOC-NSF. De overheid fungeerde slechts als subsidieverstrekker. De VVD-bewindsvrouw benadrukt dat zij nog steeds aan die autonomie hecht, maar op dit onderwerp ziet dat ‘een versnelling nodig is waar ik als minister gewoon de regie op pak’.

Veiliger melden

Elke vereniging moet een vertrouwenscontactpersoon krijgen, iets wat nu niet het geval is. (Verenigings)trainers dienen via cursussen van de juiste pedagogische bagage te worden voorzien. Helder is ook met NOC-NSF in overleg hoe het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), waar sporters misstanden kunnen melden, losgekoppeld kan worden van de sportkoepel. Dat moet de procedure voor melders zuiverder en gevoelsmatig veiliger maken, omdat belangenverstrengeling dan niet op de loer ligt. Op dit moment valt het CVSN nog rechtstreeks onder NOC-NSF.

Voor het Instituut Sportrechtspraak (ISR), belast met het tuchtrecht in de sport, komen er aanvullende subsidievoorwaarden. De instantie functioneert niet goed als het om grensoverschrijdend gedrag gaat, constateert Helder. “Het ISR had deze relatief nieuwe zaken veel beter kunnen doen.” In 2022 ontving het instituut een verhoogde rijksbijdrage van 1,6 miljoen euro, terwijl NOC-NSF 120.000 euro bijdroeg.

Extra mensen en meer diversiteit

Bij de complexe dossiers kijken er door de financiële impuls inmiddels extra mensen mee. Voor de nieuw in te stellen Raad van Toezicht heeft de minister een onafhankelijk wervingsbureau aangetrokken, dat moet zorgen voor ‘diversiteit’ in de aanstellingen. “In de bestuurslaag moeten óók mensen komen die deze casuïstiek goed kunnen lezen.” In het verlengde wordt er op de Vrije Universiteit een leerlijn ontwikkeld voor rechters en aanklagers, met handvatten hoe de problematiek rond wangedrag te duiden.

Of het te weinig en te laat is? Helder vindt de vraag niet relevant. “Laten we er nu de schouders onder zetten en voor een nieuwe norm zorgen. Wegkijken zorgt voor handelingsverlegenheid. We kunnen niet een generatie wachten. Er is een nieuwe aanpak nodig. Door de misstanden rond de turnsters is duidelijk geworden dat we een andere manier moeten vinden om mensen tot goede prestaties te stimuleren. Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op veilige sport.”

