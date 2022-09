Minder gaswinning? Henk Kamp ‘wist te weinig om dat te besluiten’

De veiligheid van de Groningers stond bij hem altijd voorop, zei oud-minister Henk Kamp gisteren tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de aardgaswinning. Meteen na de veiligheid volgde volgens Kamp het belang om gas te kunnen blijven leveren aan mensen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, ook in koude winters.

Toen Kamp najaar 2012 minister van economische zaken werd, lag er een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning in Groningen te verminderen, omwille van de veiligheid. Die beslissing, zei Kamp, kon hij echter niet nemen. “Ik had daar onvoldoende informatie voor. Die informatie was bovendien niet eenduidig.” Daarom startte de toenmalige bewindsman veertien onderzoeken. Kamp zei gisteren dat hij vreesde ‘ontwrichting van de samenleving’ als de gastoevoer in het gedrang zou komen.

Zwaarste beving

Met die argumenten onderbouwde zijn besluit om de plannen van gashandelaar GasTerra te steunen. Door dat besluit zou de gasproductie in 2013 nog hoger uitvallen dan in 2012, het jaar van de beving bij Huizinge, de zwaarste tot dan toe. Kamp legde het advies van het Staatstoezicht naast zich neer.

De oud-minister zei dat hij niet wist dat GasTerra zelf eind 2012 al had berekend dat ook bij een lagere gaswinning de leveringszekerheid nog gegarandeerd zou zijn. Op het ministerie was dit wel bekend, maar volgens Kamp was een lagere winning alleen mogelijk als er ondertussen meer ander gas werd geproduceerd, dat met stikstof moest worden gemengd. Kamp zei dat het onzeker was of de stikstoffabrieken het hele jaar op volle toeren konden draaien. Bovendien zou er dan in de winter extra gas uit het Groningenveld moeten worden gehaald. Dat zou de kans op aardbevingen juist vergroten. Hij benadrukte een paar keer dat eventuele gastekorten niet alleen Nederlanders, maar ook Belgen, Duitsers en Fransen zouden raken.

‘Geldzorgen speelden geen rol’

Net als Kamp zei oud-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem tegen de enquêtecommissie dat zorgen over de overheidsfinanciën – ondanks de grote begrotingstekorten in die tijd – geen rol speelden bij het besluit om de gaswinning niet te verlagen. Volgens Dijsselbloem was er bij het KNMI, onderzoeksinstituut TNO en gasboorbedrijf Nam toentertijd nauwelijks kennis over aardbevingen.

Het rapport van het Staatstoezicht had, zei Dijsselbloem, een ‘houtje-touwtje-onderbouwing.’ Hij kon er weinig mee. “Het SodM adviseerde ‘de gasproductie uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is, terug te brengen’. Maar hoe dan? Waar? En hoe snel? Wat het advies precies inhield, was onduidelijk.”

Uiteindelijk zou de jaarproductie, tot grote verontwaardiging, van Groningers, uitkomen op 54 miljard kuub gas, het hoogste niveau in decennia. Kamp had dat in de zomer al min of meer zien aankomen, maar verhinderde het niet. Wel bleek later uit onderzoek van Economische Zaken dat de productie door GasTerra bewust was opgevoerd. ‘Ongewenst in die situatie’ en ‘verontrustend’ noemde Kamp dat.

Eind 2013 besloot Kamp alsnog tot een verlaging van de gasproductie uit het Groningenveld. Bij dat besluit speelden de staatsfinanciën een rol, erkenden Kamp en Dijsselbloem.

Een hele vooruitgang

Het SodM adviseerde om in 2014 40 miljard kuub op te pompen. Kamp steunde dat, maar Dijsselbloem opteerde voor 42,5 miljard kuub. Dat scheelde het rijk 500 tot 800 miljoen euro aan inkomsten. Kamp ging daarmee akkoord; hij vond een verlaging van 54 miljard naar 42,5 miljard kuub al een hele vooruitgang.

Kamp noemde het SodM ‘de belangrijkste’ van al zijn adviesgevers. Maar hij zei ook dat sommige voorspellingen van de toezichthouder niet zijn uitgekomen. Zo is er tot op heden nog geen zwaardere beving geweest dan die bij Huizinge in 2012.

Dijsselbloem erkende wel dat het achteraf gezien beter was geweest als het kabinet begin 2013 had besloten om de gasproductie op z’n minst niet te verhogen.

Lees ook:

De overheid wist weinig over aardbevingen, zegt Jeroen Dijsselbloem

De parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen verhoorde vrijdag Jeroen Dijsselbloem, die tussen 2012 en 2017 minister van financiën was.

Groningen werd vermorzeld onder de financiële belangen van het aardgas

Een week vol verhoren over de aardbeving bij Huizinge maakte duidelijk hoe de belangen van de Groningers door machtige partijen werden vermalen.