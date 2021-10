‘Miljarden uit Wopke-Wiebesfonds verkeerd ingezet’

Volgens de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn de projecten die het zogeheten Wopke-Wiebesfonds tot nu toe heeft goedgekeurd, vooral gericht op instandhouding van bestaande economische groei. Het meeste geld is in de eerste ronde van subsidieverdeling gegaan naar infrastructurele projecten, en dat bekritiseert de raad in haar advies ‘Investeren in duurzame groei’.

Het gaat om subsidie voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, voor verbetering van het openbaar vervoer in Eindhoven, Utrecht en de verbreding van het spoor Schiedam-Delft. Maar daarvoor is het groeifonds niet bedoeld, zegt de raad. Er bestaat immers al een mobiliteitsfonds. Ze vindt het ook niet goed dat ‘tekorten’ uit een fonds nu worden opgelost met geld uit het groeifonds, of dat de gaten in de begroting van het ministerie van infrastrucuur en waterstaat op deze manier worden gedekt.

Niet enkel gericht op groei

De raad wil dat een nieuw kabinet betere randvoorwaarden aangeeft om de miljarden nuttig te besteden. Nu is de enige voorwaarde dat de investering moet bijdragen aan economische groei. Maar volgens de raad moet het gaan om investeringen in grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het bestrijden van toenemende ongelijkheid en verduurzaming van de economie. Er zou zelfs “uitsluitend geïnvesteerd moeten worden in activiteiten die passen bij de transitie naar een CO2-neutrale, grondstofarme en natuurinclusieve economie”.

Het groeifonds werd vorig jaar in het leven geroepen om gedurende vijf jaar extra investeringen te kunnen doen in de economie. Het fonds staat onder leiding van oud-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem. Hij gaf bij de uitgifte van de eerste subsidieronde ook aan niet helemaal tevreden te zijn. Hij bepleitte meer aanvragen voor innovatieve ontwikkelingen te willen zien, en met name projecten die de overgang naar een circulaire economie mogelijk maken. De raad wil dat er in de kabinetsformatie meer invulling aan het groeifonds wordt gegeven, juist omdat duurzaamheid een urgent thema is en nog veel moet gebeuren om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

