Mike Teunissen pakt ritwinst en gele trui

Op een kilometer van de finish ging sprinter Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma onderuit. Teunissen, die eigenlijk de sprint aantrekt voor Groenewegen, bleek vervolgens over het beste eindschot te beschikken. Hij passeerde Sagan net voor de finish en won met een banddikte verschil.

Teunissen is de eerste Nederlander die de eerste gele trui verovert in de Tour de France sinds Erik Breukink. Die won de proloog in 1989 in Luxemburg.

