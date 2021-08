‘Mijn vriend kan Afghanistan niet uit, aan het ergste wil ik niet denken’

“Het is afschuwelijk. Ik heb er gewoon geen andere woorden voor. Ik weet steeds niet waar mijn vriend is, en of hij veilig is. Hij is zijn telefoon verloren in de chaos rond het vliegveld, dus ik kan hem simpelweg niet bereiken. Af en toe kan hij een telefoon lenen en dan stuurt hij me een update via WhatsApp. Vanmiddag heb ik nog even contact gehad met hem. Hij zit in een bus die hem vanaf een verzamelpunt naar het vliegveld moet brengen. Maar ze komen het vliegveld nog niet op. Ze worden steeds tegengehouden.

“Mijn vriend was voor familiebezoek in Afghanistan. Een familielid van hem was ziek en hij wilde graag nog langs. Het was nu of nooit. Je weet niet hoe de situatie zich ontwikkelt, en straks begint hij aan zijn coschappen dus kan hij er de komende drie jaar sowieso niet heen.”

‘Hij was al ingecheckt, maar zijn vliegtuig kon niet meer vertrekken’

“Op 15 augustus zou hij terugvliegen naar huis. Maar die vlucht werd gecanceld toen hij al op het vliegveld was. Hij was al ingecheckt. Zijn broer kon die ochtend nog op een vliegtuig stappen, maar het vliegtuig van mijn vriend, dat ’s middags zou gaan, kon niet meer vertrekken.

“Mijn vriend is teruggegaan naar zijn familie. Vanaf daar heeft hij elke ochtend geprobeerd te vertrekken. Hij ging naar het vliegveld in zijn oranje shirt, maar werd steeds weggestuurd door Amerikaanse of Britse soldaten. Dat hij een Nederlands paspoort heeft hielp niet. Ze zeiden: ‘Er zijn hier geen Nederlandse militairen en wij kunnen je niet helpen’. De Nederlandse militairen kon hij niet vinden. Misschien stond hij bij de verkeerde ingang, maar hij ging steeds naar de poort die werd genoemd in de mails van Buitenlandse Zaken.”

‘Ik keek telkens of er een dubbel vinkje verscheen’

“Gisteren kreeg hij een mail dat hij zich om 16.00 uur lokale tijd moest melden op een verzamelpunt. Wie een Nederlands paspoort had zou vanaf daar naar het vliegveld worden gebracht. Gisteren lukte dat niet meer. Vanochtend om half 6 Nederlandse tijd stuurde mijn vriend me een berichtje dat 125 mensen op het verzamelpunt de nacht hebben doorgebracht. Ik antwoordde, maar mijn bericht kwam niet meer aan. Ik keek telkens of er een dubbel vinkje verscheen. Het kon natuurlijk een goed teken zijn dat ze niet meer bereikbaar waren, misschien waren ze onderweg. Aan het ergste wil ik niet denken.

“Sinds 15 augustus slaap ik nauwelijks meer. Ik ga direct door naar mijn werk, dat is een goede afleiding. Mijn collega’s zijn heel lief voor me. Ik zou willen dat ik wist dat hij veilig is.”

In het belang van de veiligheid van haar vriend en zijn familie in Afghanistan, wil de geïnterviewde niet bij naam worden genoemd. Haar naam en die van haar vriend zijn bekend bij de hoofdredactie.

