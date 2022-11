Mijn man en ik organiseren jaarlijks de clubkampioenschappen bij de tennisvereniging, maar het bedankje is dit jaar wel erg mager

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik zijn lid van de plaatselijke tennisvereniging. Beiden doen we ook aan clubvrijwilligerswerk. Er zijn bijna geen vrijwilligers te vinden die zich ergens voor willen inzetten. Mede daardoor heb ik vier jaar geleden ook de organisatie van de clubkampioenschappen op me genomen, mijn man assisteert daarbij. Dat is dus twee weekenden en vijf avonden aanwezig op de club, park versieren, artiesten regelen, prijzen kopen enzovoort. Heel leuk, maar ook heel intensief. Vier jaar geleden werden wij na afloop bedankt met een dinerbon, daarna waren er twee jaar geen activiteiten wegens corona en dit jaar kregen we een fles drank en een envelop met zeven toffees. Ik heb hier een teleurgestelde mail over geschreven naar het bestuur. Ik voel me vernederd. Wat kan ik eraan doen?

Een schamel bedankje

Beste Een schamel bedankje,

U hebt er al iets aan gedaan, namelijk een brief schrijven naar het bestuur waarin u uw teleurstelling uitspreekt. ‘Vernederd’ is nogal overdreven. Het bestuur heeft gewoon geldgebrek, zoekt posten om op te bezuinigen en besluit dan dat het met het bedankje aan de vrijwilligers wel wat minder kan. Nogal rigoureus, want het bedankje is nu wel erg miezerig uitgevallen. Enfin, als het goed is, doet u het daar niet voor.

U en uw man kunnen altijd besluiten om uw vrijwilligerswerk te verminderen. Niet wegens een tekortschietend bedankje, maar omdat het u te veel tijd kost. Houd op met de taken die u bezwaarlijk vindt en deel het bestuur mee dat ze daar vanaf een bepaalde datum iemand anders voor moeten zoeken.