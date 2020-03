MH17-verdachte: Ik heb er niets mee te maken

Tijdens het strafproces-MH17 dat maandagmorgen begon, heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten dat het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 onverminderd doorgaat. Het gaat dan om de bemanningsleden van de Buk-raket, waarmee het toestel uit de lucht is geschoten, en de “verantwoordelijken in de bevellijn”.

In zijn openingswoord zei de officier van justitie niet te verwachten dat er snel nieuwe strafvervolgingen aan het dossier worden toegevoegd. Maar, voegde hij er nadrukkelijk aan toe, uitgesloten is dit ook niet: “Wie vandaag nog ongrijpbaar lijkt, kan morgen zijn rechtbank in de ogen kijken.”

Onderdeel van het voorlezen van de aanklacht door het OM was het opnoemen van de namen van alle 298 slachtoffers die vielen “als gevolg van het handelen van de verdachten”, aldus de officier van justitie. Tijdens het oplezen was het muisstil in de zittingszaal in het extra-beveiligde Justitieel Complex Schiphol.

Verdachten kunnen bij verstek terecht staan

In het langverwachte proces staan vier mannen terecht, drie Russen en een Oekraïener. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines, vlucht MH17 op 17 juli 2014. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Zij staan terecht voor het neerhalen van het vliegtuig en voor de moord op alle inzittenden.

Zoals verwacht kwam geen van de vier verdachten maandagmorgen opdagen, maar dat betekent niet dat zij niet berecht kunnen worden, stelde de rechtbank, die oordeelde dat de verdachten bij verstek terecht kunnen staan. Volgens de rechtbank heeft het OM voldoende moeite gedaan om te zorgen dat zij hun dagvaardingen kregen, en is bovendien uit uitlatingen van de verdachten in de media gebleken dat zij op de hoogte zijn van de verdenkingen tegen hen en de startdatum van het proces.

Verdachte Oleg Poelatov laat zich wel door twee Nederlandse advocaten vertegenwoordigen. Zij zeiden dat de reden hiervoor is dat hun cliënt “zich niet verantwoordelijk acht, en dat hij op geen enkele manier betrokken is bij het neerhalen van MH17”. Zij stelden de verdediging op zich te hebben genomen om Poelatovs recht op een eerlijk strafproces te waarborgen.

Coördinerende rol bij Buk-raket

Het OM denkt niet dat deze vier verdachten op de rode knop van de mobiele Buk-lanceerinstallatie hebben gedrukt, maar meent wel dat zij een belangrijke coördinerende rol hebben gespeeld bij het laten komen van de Buk vanuit Rusland. Daarvoor kunnen zij strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden.

Het OM introduceerde een begrip uit het oorlogsrecht, de zogeheten combattants immuniteit. Dat stelt dat alleen militairen en staten oorlogshandelingen mogen uitvoeren, burgers mogen dit uitdrukkelijk niet. Doen zij dit toch en begaan zij misdrijven dan moeten die volgens het normale strafrecht worden berecht.

Aangezien deze vier verdachten nooit hebben aangegeven dat zij als militairen deelnamen aan de oorlog tegen het Oekraïense leger in de zomer van 2014, zijn zij dus als burgers betrokken geweest bij deze strijd, redeneert het OM. In dit geval hadden zij nooit een vliegtuig mogen laten neerschieten, geen militair toestel noch een burgervliegtuig. Dat maakt de vier verdachten volgens het OM strafbaar wegens moord op de 298 inzittenden van vlucht MH17.

Het OM noemt het dossier tegen de vier ‘solide’ en zei dat het onderzoek de afgelopen jaren bemoeilijkt is door “doelbewust verspreide leugens, tegenwerking en misleiding”. Ook zei de officier van justitie dat vele tientallen getuigen zijn gehoord over de Buk-installatie en over de rebellengroepen rond de verdachten. Omdat de getuigen door hun contacten met het onderzoeksteam JIT in eigen land vaak voor verraders worden uitgemaakt en gevaar lopen, aldus het OM, wordt de identiteit van tientallen getuigen tijdens de rechtszaak afgeschermd.

