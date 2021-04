Met vaccineren én massaal zelftesten wil premier Johnson Engeland weer open gooien

De terrassen in Engeland mogen volgende week weer open, en Boris Johnson zou Boris Johnson niet zijn als hij niet gelijk aankondigde dat hij daar zelf als een van de eersten plaats zou nemen om het glas te heffen op de versoepelingen. Want ook winkels, kappers en sportscholen gaan op 12 april weer open, maakte de Britse premier maandagavond bekend.

De andere delen van het Verenigd Koninkrijk volgen de komende tijd waarschijnlijk een vergelijkbaar pad, maar daar gaan de Schotse, Welshe en Noord-Ierse deelregeringen over, niet Johnson. De versoepelingen zijn mogelijk doordat het al tijden de goede kant op gaat met de coronacijfers in het Verenigd Koninkrijk, dat een paar maanden geleden nog een van de epicentra van de pandemie was. Het aantal doden per dag daalde van gemiddeld zo’n 1200 in januari naar minder dan 40 nu.

Die dalende cijfers zijn deels te danken aan de strenge lockdown waar de Britten de afgelopen maanden onder leefden, maar zeker ook aan de voortvarende vaccinatiecampagne. Meer dan de helft van de volwassen bewoners van het land heeft inmiddels ten minste één prik gekregen.

Gratis tests voor iedereen

Behalve vaccineren moet ook massaal zelftesten een belangrijke pijler onder de heropening worden. Johnson kondigde een ambitieus programma aan, waarbij vanaf komende vrijdag gratis doe-het-zelf sneltests beschikbaar zijn. Britten kunnen ze bij de apotheek of op hun werk ophalen, of laten opsturen. Zowel volwassenen als kinderen worden aangemoedigd om zichzelf twee keer per week te testen, in de hoop besmettingen er zo in een vroeg stadium uit te pikken.

Dat beleid is controversieel. In wetenschappelijke bladen als The Lancet en The BMJ woedt een fel debat over zin en onzin van massaal sneltesten. Tegenstanders wijzen erop dat de doe-het-zelf sneltests stukken onbetrouwbaarder zijn dan de PCR-test: wie negatief test, kan wel het virus onder de leden hebben, en zich dus onterecht vrij voelen om geen afstand meer te houden. Voorstanders brengen daar tegenin dat sneltests niet bedoeld zijn om iedere individuele besmetting op te sporen, maar een volksgezondheidsmaatregel zijn. Juist de meeste besmettelijke mensen, de potentiële superverspreiders met veel virus in de neus, pik je er wél uit met de sneltests, en als je die van straat houdt, dan krijgt het virus het een stuk lastiger.

Vorige maand nam een Britse parlementscommissie het Britse test- en traceerbeleid kritisch onder de loep, en concludeerde bij monde van voorzitter Meg Hillier dat “we een duidelijker verband nodig hebben tussen testen en het beteugelen van de verspreiding van het virus. Tot nu toe hebben we daar geen sterke data over”.

Die data uit de echte wereld zal de komende tijd in Engeland binnenstromen. Dan zal ook blijken of Britten deze zomer weer naar het buitenland op vakantie kunnen − daar durfde Johnson nog geen beloftes over te doen.

