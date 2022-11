Met nog anderhalve week tot het WK racet Qatar om klaar te zijn

Naar verwachting zullen er zo’n anderhalf miljoen mensen naar Qatar afreizen voor het WK voetbal, dat eind volgende week begint. Is het land daar klaar voor?

Op de boulevard van Doha staat een metershoge sculptuur in de vorm van een zandloper. Het is de ‘countdown clock’ van Qatar, die de tijd niet meet met zandkorrels, maar met een ingebouwde digitale klok. Hierop zijn de dagen, uren, minuten en seconden te zien tot de aftrap van het WK voetbal.

Over minder dan twee weken gaat het toernooi van start. Naar verwachting zullen er gedurende de maand dat het toernooi duurt zo’n anderhalf miljoen fans naar de Golfstaat afreizen. Volgens Gianni Infantino, voorzitter van wereldvoetbalbond Fifa, is alles geregeld; “Qatar is er klaar voor”, zei hij vorige maand tijdens een persconferentie.

De acht stadions waar de wedstrijden gespeeld zullen worden zijn af, er is voor 36 miljard dollar een nieuw metronetwerk aangelegd dat fans gratis moet vervoeren en een oud vliegveld is opnieuw geopend om alle extra vluchten aan te kunnen.

Maar niet alles is gereed. Er wordt in en rondom Doha op verschillende plekken nog druk gebouwd aan de accommodatie voor voetbalfans. Binnenkort strijken er meer dan een miljoen mensen – hoewel niet allemaal tegelijk – neer in een land dat, arbeidsmigranten meegerekend, een bevolking heeft van drie miljoen mensen. Veel extra plek is er dan ook niet.

Mensen gaan op de foto met de ‘countdown clock’ in Doha. Beeld AFP

Fans kunnen kiezen uit hotelkamers, Airbnb’s, een hut op een cruiseschip of een onderkomen in een ‘fan village’ voor enkele honderden dollars per nacht. Wie minder geld te besteden heeft kan kiezen voor een kamer in wooncomplexen zoals Barwa Barahat al-Janoub, waar doorgaans arbeidsmigranten wonen, of een caravan in een ‘caravanstad’.

Journalisten van zowel The Washington Post als The Economist die eind oktober langsgingen bij de fan villages en de goedkopere verblijfsopties, meldden dat verschillende van die accommodaties nog ‘een bouwplaats’ waren.

Mensenrechtenorganisaties hebben ondertussen alarm geslagen, omdat duizenden arbeidsmigranten die in het gebied woonden waar veel fans zullen verblijven, vorige maand plotseling op straat werden gezet. Het is onduidelijk of de appartementen waarin zij verbleven ook aan fans verhuurd zullen worden.

Pendelen

Qatar moedigt voetbalfans ook aan om in buurlanden te verblijven, om vervolgens vanuit daaruit heen en weer te pendelen naar de wedstrijden. Dit zou de druk op het gastland iets moeten verlichten.

Omliggende landen spelen er graag op in: in Londen rijden dubbeldekkers rond met advertenties die fans aanmoedigen in Saudi-Arabië te overnachten, en de Verenigde Arabische Emiraten hebben aangekondigd dat er tijdens het WK tot wel 5.000 pendelvluchten van en naar Qatar zullen vliegen, in de hoop dat WK-gangers in Dubai willen verblijven.

Arbeiders zijn bezig met de opbouw van een van de fan zones, begin oktober. Beeld REUTERS

Volgens de Qatarese autoriteiten zullen alle bouwwerkzaamheden klaar zijn als het WK begint. Als de eerste grote groepen fans vanaf volgende week naar Qatar reizen, zal blijken of dat ook zo is. Dan moet ook blijken hoe voorbereid het land is op alle logistieke uitdagingen van het organiseren van een groot sporttoernooi.

Qatar stelt dat juist de kleinschaligheid van het land – het heeft een oppervlak van ongeveer een kwart van Nederland – het WK tot een succes zal maken. Waar voetbalfans bij andere wereldkampioenschappen doorgaans aanzienlijke afstanden moesten afleggen, vaak tussen verschillende steden, om van stadion naar stadion te komen, is het reizen ditmaal beperkt tot de hoofdstad Doha en omgeving. De maximale afstand tussen de stadions is 55 kilometer; overzichtelijk voor fans die meer dan één wedstrijd per dag willen bijwonen.

Maar het besef is er ook dat deze kleinschaligheid tot grote opstoppingen kan leiden. Uit voorzorg zijn alle scholen in Qatar tijdens het toernooi gesloten en ambtenaren worden aangemoedigd thuis te werken. Dat moet de wegen vrijhouden voor de honderdduizenden fans die zich dagelijks verplaatsen.

Stresstest

In september werd in het Lusailstadion, waar tien WK-wedstrijden – waaronder de finale – plaatsvinden, een groot testevenement gehouden. Bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen de winnaars van de Saudische en Egyptische eredivisies waren bijna 80.000 toeschouwers aanwezig, maar organisatorisch was het geen succes. Fans moesten wachten op pendelbussen die nooit kwamen opdagen, de koelsystemen in het stadion deden het slecht, het water raakte op en achteraf was er een kilometerslange rij voor het metrostation. “Hoe zal het zijn tijdens het WK? Ik hoef er niet meer heen”, zei een bezoeker achteraf tegen het lokale Doha News.

Hassan al-Thawadi, de secretaris-generaal van het Qatarese WK-organisatiecomité, zegt in een interview met The New York Times dat er nog niet op grote schaal proefgedraaid is met de aantallen bezoekers die voor het WK worden verwacht. “Een volledige stresstest waar we alles onder totale druk zetten, zoals ik graag had gezien, is niet uitgevoerd”, zei hij. Maar alle problemen die de kop opstaken tijdens kleinere testevenementen zijn volgens hem ‘snel opgelost’.

Andere landen helpen een handje met de veiligheid Qatar zet meer dan 30.000 beveiligers in tijdens het WK. Daarnaast heeft het ook afspraken gemaakt met andere landen voor het leveren van veiligheidspersoneel. Zo stuurt Turkije 250 soldaten, 3250 politiemensen (onder wie speciale eenheden en explosievenexperts) en een klein fregat. Turkije en Qatar werken al jaren nauw samen banden op militair vlak –Turkije heeft sinds 2015 een militaire basis op het schiereiland. Verder stuurt Frankrijk 220 gendarmes en politiemensen, Pakistan een groep soldaten, Marokko een team cyberveiligheidexperts en het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat de Britse marine en een squadron van de luchtmacht aanwezig zullen zijn. Ook worden er Britse politiemensen gestuurd die indien nodig ‘de-escalerend’ kunnen optreden tussen Britse voetbalfans en ordehandhavers.

WK-slachtoffers uit Bangladesh wachten nog steeds op compensatie

Uitgebuite gastarbeiders die het WK bouwden en nabestaanden van de daar overleden arbeiders uit Bangladesh hebben nog steeds geen compensatie van Qatar gekregen voor hun leed.

Qatar jaagt duizenden arbeiders uit huizen vanwege WK

Vele arbeiders uit vooral Azië en Afrika werden dit weekend in Qatar plots uit huis gezet, mogelijk om plaats te maken voor voetbalfans.