Met Klaus Mäkelä (26) als nieuwe maestro, breken er spannende tijden aan voor het Concertgebouworkest

Tromgeroffel, gedempt zaallicht, en een flitsende video waarin geheimzinnige, strak gemonteerde beelden naar de climax toewerkten. En daar kwam de naam van de achtste chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) in beeld: Klaus Mäkelä. Meteen erna stapte de 26-jarige Fin de Spiegelzaal van het Concertgebouw binnen. Daar werd hij vrijdagochtend door genodigden en de nationale en internationale pers met een staande ovatie ontvangen.

Dus toch Klaus Mäkelä, al leek dat door zijn langjarige verbintenissen met orkesten in Oslo en Parijs onmogelijk. Hij wordt dan ook pas officieel chef in 2027. In de jaren ervoor krijgt hij de titel ‘artistiek partner’ en zal hij alle seizoenen ervoor steeds vaker bij het orkest te gast zijn.

Niet in de wielen rijden

Alles wees erop dat de Fin de enige juiste kandidaat was voor de functie. Bij het superblije en opgeluchte orkest zelf wisten ze het al een half jaar, maar ze hielden het nog even stil om de dirigent en zijn orkest in Oslo niet in de wielen te rijden. De recente release in Oslo van Mäkelä’s eerste album bij Decca (hij heeft er een exclusief contract) en de eraan gekoppelde internationale tournee mocht niet overschaduwd worden door het fantastische nieuws uit Amsterdam.

En fantastisch nieuws is het. Trombonist Jörgen van Rijen, voorzitter van de artistieke commissie van het orkest, vertelde dat de musici zelden zo unaniem waren geweest in hun voorkeur. De concerten die Mäkelä al met het orkest leidde – in Amsterdam en op tournee – waren allemaal heel succesvol. De klik tussen orkest en dirigent was overduidelijk.

Andere orkesten hebben het nakijken

Het orkest heeft slim en redelijk snel gehandeld. Door Mäkelä voor minstens tien jaar contractueel vast te leggen, hebben andere orkesten het nakijken. Want overal waar Mäkelä nu debuteert, in Europa en in Amerika, zijn orkesten dolenthousiast over hem. Het gevaar dat hij zou worden weggekaapt was groot.

Na een wat donkere en onzekere periode als gevolg van het ontslag van Daniele Gatti breken er nu spannende en mooie tijden aan voor het Concertgebouworkest. Gedurfd, dat het voor een jonge maestro heeft gekozen, net als bij Mäkelä’s voorgangers Mengelberg, Haitink en Chailly. Als het chefschap in 2027 officieel ingaat, zal de Fin minstens twaalf weken per seizoen aanwezig zijn.

De klank van dit orkest vergeet je nooit meer

Waarom hij ondanks zijn drukke agenda toch ja zei tegen het Concertgebouworkest? “Ik ben als dirigent erg klankgericht, en als je de klank van dit orkest een keer gehoord hebt, vergeet je die nooit meer. Die specifieke klank hangt samen met de uitzonderlijk mooie concertzaal hier. En er is hier zo’n grote traditie. Ik heb zin om die traditie te koesteren en er nieuwe details aan toe te voegen. Het is tijd om in de traditie van Bruckner en Mahler te duiken.”

Mäkelä’s eerste Mahler met het Concertgebouworkest is in augustus te beleven. Hij dirigeert dan de Zesde symfonie in Amsterdam, Berlijn en Keulen.

