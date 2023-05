Met een vol Ter Apel komt de overheid in actie: statushouders naar hotels, voorportaal in Assen

In het azielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel sliepen dinsdagsnacht 1980 mensen. Staatssecretaris Van der Burg heeft met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, afgesproken dat het AZC nooit meer dan 2000 zal herbergen. En die belofte wil hij houden, schrijft Van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. Hij komt daarom met onorthodoxe maatregelen.

Om nieuwe vluchtelingen een plek te geven in bestaande AZC‘s moeten statushouders verhuizen. Van der Burg schrijft dat een aantal van hun op korte termijn, indien nodig, naar hotels gaat. Er zijn momenteel circa 16.000 statushouders in de opvang van het COA, waarvan 11.000 langer dan de afgesproken 14 weken. Dit zijn mensen die in Nederland mogen blijven en moeten worden gehuisvest door gemeenten. Maar dat gebeurt lang niet overal. Er zijn zeker 3700 plaatsen tekort.

In geval van nood kunnen ook nieuwe asielzoekers (ongevraagd) in hotels geplaats worden, schrijft de staatssecretaris. Verder zal Van der Burg meer vluchtelingen toelaten in bestaande AZC‘s. Die houden doorgaans een zeer klein gedeelte van de bedden vrij voor noodgevallen.

Assen

Meevaller is dat Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) een nieuw ‘voorportaal’ voor Ter Apel heeft. In Assen kunnen vanaf 1 juli asielzoekers wachten tot ze aan de beurt zijn voor de aanmeldprocedure van de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Burgemeester Jaap Velema zei eerder tegen Trouw dat zo’n voorportaal onmisbaar is om Ter Apel te ontlasten. “Vorig jaar kwam er pas rust toen mensen elders wachtten op hun afspraak bij de vreemdelingenpolitie”, zei Velema. “Ik ga ervan uit dat het Coa ergens in Nederland weer een overloopplek regelt. Afspraak is afspraak, niet nog zo’n zomer.”

Maar alleen de Expo in Assen is niet voldoende, schrijft het COA op haar website. Ze hebben nog minimaal twee ‘overlooplocaties’ voor 500 personen nodig.

Mannen weigeren

Verder mogen gemeenten bepaalde asielzoekers, zoals alleenstaande mannen, niet langer weigeren in hun (crisis)noodopvang. Ieder bed is nodig volgens de staatssecretaris. Als gemeenten mannen blijven weigeren worden asielzoekers “desnoods ongevraagd” in hun opvanglocaties geplaatst. Van der Burg zegt Nederland dergelijke restricties zich in deze asielcrisis niet kan veroorloven.

Op de avond van de kamerbrief over Asiel, lijkt Van der Burg zijn deadline voor de spreidingswet te missen. Die wet moet gemeenten verplichten asielzoekers op te vangen. Het plan wordt alsmaar uitgesteld. Woensdagavond opnieuw, schrijft Nieuwsuur. De VVD-fractie is het niet eens geworden over de uitvoering van de wet.

