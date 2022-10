Met een nieuwe coronagolf voor de boeg zorgt het ziekenhuis extra goed voor zijn personeel

De coronabesmettingen lopen op, ziekenhuizen zetten zich schrap. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort bereidde het personeel daar mentaal op voor.

Vorige week fase één, deze week fase twee. De coronathermometer loopt op en ziekenhuizen bereiden zich voor op wat het RIVM al een nieuwe golfnoemt. Het kleine Streekziekenhuis Koningin Beatrix in het Gelderse Winterswijk heeft uit voorzorg al een corona-afdeling van acht bedden groot ingericht, om zo efficiënt mogelijk zorg te leveren.

Ook in het Amersfoortse Meander Medisch Centrum, waar op het hoogtepunt van de epidemie, voorjaar 2021, 55 vaak ernstig zieke Covid-patiënten waren opgenomen, zijn de protocollen weer doorgenomen. Toch, zegt Amanda Wijntjes-Ritgerink, specialistisch verpleegkundige op de afdeling geriatrie van het Amersfoortse ziekenhuis, is de huidige situatie totaal onvergelijkbaar met de crisis van destijds. “Vooral die eerste golf, voorjaar 2020 was heftig. Mensen die je op het ene moment bijstond, waren twee uur later overleden. We wisten toen nog niets over het virus, een behandeling was onmogelijk. Nu hebben we allerlei middelen en hebben mensen minder zorg nodig.”

Op dit moment telt haar ziekenhuis zo’n twintig coronapatiënten. Ze liggen allemaal afgezonderd in een eigen kamer. Wie naar binnen gaat moet maskers en beschermende kleding aan. Eén patiënt ligt op de IC.

De coronapatiënt is veranderd

Maar de sfeer in Amersfoort is onvergelijkbaar met toen alle niet-acute zorg afgeschaald moest worden, overuren werden gedraaid en tot overmaat van ramp ook nog eens vast personeel uitviel. Wijntjes: “Je hoort nu nog wel eens een patiënt wat kuchen, die we dan laten testen. Is die uitslag positief, dan weten we precies wat te doen.” De coronapatiënt is veranderd, en dat geeft hoop.

Maar Iwan van der Horst, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), waakt voor optimisme. “Ja, mogelijk is het verloop van een besmetting minder heftig, maar je wilt het voor zijn. Voor de patiënt is het namelijk altijd vervelend, en op de ic betekent Covid dat er altijd complexe zorg geleverd moet worden.”

Van der Horst wijst verder op de personele krapte in de zorg, de griep die ongetwijfeld weer zal toeslaan én de uitgestelde zorg van de afgelopen jaren die nog steeds niet is ingehaald. “Bedden die je nu kwijt bent aan patiënten met Covid, kun je niet voor anderen gebruiken.”

Feit is dat de afgelopen tijd veel ziekenhuizen niet stilzaten om de fysieke en mentale weerbaarheid van hun medewerkers te versterken. Meander kent bijvoorbeeld al sinds 2019 het vitaliteitsprogramma ‘Iedereen Vip’. “Dat biedt de kans om medewerkers zelf te laten uitvinden wat hen helpt om in balans te komen”, zegt Karin van der Goot, manager HR van het ziekenhuis.

Amanda Wijntjes, die veel nachtdiensten draait, volgde bijvoorbeeld met succes een slaapcursus, waarbij een slaapexpert van het ziekenhuis haar slaapgedrag en gewoonten doornam en allerlei tips gaf.

Agressie

Haar collega Marije Verhoef, die werkt als assistente op de afdeling Verloskunde, kreeg de afgelopen jaren de nodige agressie over zich heen toen de lockdown werd afgekondigd. Moeders moesten zonder partner bevallen en dat werd niet altijd even goed begrepen. “En ik ben sowieso gevoelig voor stress.”

Werknemers van ziekenhuis Meander in Amersfoort volgen een tiendelige cursus ijsbadzitten onder leiding van instructeur Bart Eigenhuis. Rechts Marije Verhoef. Beeld Bram Petraeus

Zij volgt nu een training ‘adem & koude’, een tienweeks programma dat moet zorgen voor een ‘reset boost’, om de weerbaarheid van het lichaam te optimaliseren met een mix van onder meer ademhalingsoefeningen, vasten en dompelbaden in ijswater. “Het lijf wordt daarmee uit zijn comfortzone getrokken en moet echt zelf aan de slag” zegt ze. “Ik leer van de ijsbaden dat mijn lijf tot meer in staat is dan ik voorheen dacht. Dit maakt mij zelfverzekerder.”

Thuis staat ze nu ook ‘s ochtends onder de koude douche, en het gekke is, zegt ze: het werkt. “Ik ga meer ontspannen naar mijn werk. Hoe effectief het programma adem & koude precies is, wordt op dit moment ook wetenschappelijk onderzocht.

Van der Goot, die geroerd is door de positieve ervaringen van Verhoef en Wijntjes met de programma’s waar zij verantwoordelijk voor is, wijst erop dat zo’n aanpak zich uitbetaalt. Het ziekteverzuim in de ziekenhuiswereld is nog altijd hoog (6,5 procent in het tweede kwartaal 2022), omdat er zo hard gewerkt moest worden tijdens de epidemie waarbij ook personeel ziek werd. Maar bij Meander, dat eerder 7 procent verzuim noteerde, schommelt het nu weer rond het streefpercentage van 5,4. “Bij ons draait het om de patiënt, maar staat de medewerker op één”, zegt ze.

