Met een laatste overwinning de lockdown in

Premier Mark Rutte maakt net bekend dat teamsport voor volwassenen woensdagavond in de pauzestand gaat wanneer de damesrecreanten 3 van Dunamis bezig zijn het net op te hangen voor hun volleybalwedstrijd tegen De Hilver. De kelderklasse van de Tilburgse recreantencompetitie vergt wat doe-het-zelf-kwaliteiten, maar het plezier is er niet minder om. Toch is het deze keer anders. “Het is gek om hier nu te spelen, terwijl het vanaf morgen niet meer mag”, verzucht Charelle van Beurden als ze hoort wat eigenlijk iedereen al zag aankomen. Het vooruitzicht van een volleyballoze periode stemt het rugnummer 62 allesbehalve vrolijk.

Het is een dubbel gevoel, deze dinsdagavond in de Tilburgse topsporthal. Lekker de zaal in mogen voelt anders als je weet dat het voorlopig de laatste keer is. Bianca Schreuders (43) baalt als een stekker. Sport betekent veel voor de aanvoerster, misschien nog wel meer dan voor haar meeste teamgenoten. Een auto-ongeluk bezorgde de sportieve vrouw ooit een whiplash en een nekhernia. Ze heeft dagelijks pijn, beweging zorgt in elk geval voor wat verzachting. Niet sporten is eigenlijk geen optie.

Schreuders kampt nog met de naweeën van de vorige lockdown, toen er ook een streep door de sport ging. “Ik ben nog steeds niet op het niveau van daarvoor, mede doordat ik ook niet bij de fysiotherapeut terechtkon. Doordat hardlopen en wielrennen met mijn nek niet gaan, verergerden mijn klachten dit voorjaar aanzienlijk. Zonder competitie kan ik alleen maar wandelen.”

Volleybalteam Dunamis speelt op dinsdag avond in Tilburg hun voorlopig laatste wedstrijd. Beeld Roos Pierson

Zorgkosten door minder bewegen

Daarmee behoort Schreuders tot de 38 procent van de bevolking die afgelopen voorjaar minder bewoog. Volgens sportkoepel NOC-NSF daalde het aantal sportende mensen met 1,7 miljoen, onder wie veel kinderen. Het Mulier Instituut drukte het ‘verlies aan kwaliteit van leven’ door de afname aan sport en beweging uit in een geldbedrag: 580 miljoen euro. De zorgkosten die hier het gevolg van zijn, werden geraamd op 349 miljoen euro.

Maar het zijn niet deze macro-cijfers waar ze bij Dunamis van wakker liggen. De vrouwen willen gewoon volleyballen, al is er begrip voor de genomen maatregel. Schreuders: “Natuurlijk, we zien allemaal dat het aantal besmettingen enorm stijgt. De afgelopen weken had één ploeggenote al haar bedenkingen, maar ze bleef toch komen omdat ze het spelletje te leuk vindt. Het is ook iets sociaals, hè. Normaal gesproken drinken we naderhand met zijn allen nog wat. Dan gaat het heel kort over de wedstrijd, maar bespreken we vooral privédingen. Wat dat betreft is het nu al minder leuk, want dat missen we vandaag.”

Sport is gewoon emotie

Ook de wedstrijden zelf waren de voorbije weken anders. De begroeting van de tegenstander, de yell na een gescoord punt, het samen omkleden: alles was ingetogen. Al blijkt in het duel met De Hilver dat het ook op dit niveau onmogelijk is om overal bij na te denken. De website van de club meldt dat het niet is toegestaan om te schreeuwen, punten mogen slechts bescheiden worden gevierd. Maar als een van de meer ervaren speelsters een bal tegen de grond smasht, laat het enthousiasme zich niet indammen. Ook bij Dunamis damesrecreanten 3 is sport gewoon emotie.

De wedstrijd eindigt in een eenvoudige overwinning. Dunamis gaat als koploper de lockdown in. Het leidt amper tot vrolijkheid. “Het was pas onze derde wedstrijd. Net nu we er weer aan hebben geroken, moeten we er alweer mee stoppen”, jammert Jikke Stappaerts. “Het was misschien beter geweest als de competitie helemaal niet was gestart.”

Tijd om verder na te praten is er niet, Dunamis wordt geacht de zaal snel te verlaten. Een knikje, even zwaaien, dat is het. Zelden was een overwinning zo teleurstellend. “Tot ooit.”

