Met boer John Eijkelenboom ‘optoeren’ naar Den Haag

06:30 uur Bij de rotonde naast de A15 bij Papendrecht staan de tractoren netjes opgesteld. Een boer schenkt koffie, een ander checkt de route. De sfeer is te vergelijken met die van een schoolreisje, al moet je dan wel even de ME-busjes en motoragenten wegdenken, die verderop de toegang naar de snelweg versperren. John Eijkelenboom (38), vandaag in spijkerbroek en op sneakers in plaats van laarzen, arriveert op de trekker. Voorop verwoordt een zelfgemaakt bord zijn reden om naar Den Haag te trekken. ‘Niks saneren, kansen creëren’.

06:55 De stoet van ongeveer twintig tractoren vertrekt richting Den Haag. Eijkelenboom is melkveehouder en bezorgd over de toekomst van zijn bedrijf met honderd koeien. “Officieel is onze stikstofvergunning illegaal”, zegt hij. De vergunning is aangevraagd onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Nu de PAS ongeldig is verklaard, is Eijkelenboom bang dat de vergunning voor zijn koeien deels zal worden ingetrokken. Dan moet het bedrijf kleiner worden en dat kan financieel niet uit.

07:20 De zon komt op. Boven de skyline van Rotterdam hangt een roze gloed. “Het systéém is failliet”, stelt Eijkelenboom terwijl hij de tractor over de slingerende provinciale weg stuurt. Het systeem, daarmee bedoelt hij de regelgeving die boeren dwingt om uit te breiden om rendabel te blijven. Ook de steeds veranderende regelgeving zit boeren in de weg, stelt hij. “Je wilt als boer best investeren om je bedrijf te verduurzamen. Maar dan moet je wel zeker weten dat over vijf jaar de regels niet opeens anders zijn.” Langs de kant van de weg zwaaien mensen enthousiast of steken hun duim op naar de trekkerstoet.

09:30 De tractor van Eijkelenboom tuft over de Rotterdamse Willemsbrug. Op de radio klinkt ‘Het land van’ van Lange Frans en Baas B. Van wie is het land eigenlijk tegenwoordig? Eijkelenboom heeft een hard hoofd in de toekomst van de boeren. “Je wordt tegengewerkt.” Maar hij wil positief blijven, zegt hij. “Je moet vooruit blijven kijken.”

09:45 Wat vindt Eijkelenboom eigenlijk van de toon van Farmers Defence Force (FDF), die de demonstratie organiseert? “Soms kiezen ze hun woorden niet zorgvuldig, maar ik vind hun boodschap wel goed.” En een deur intrappen, zoals bij het provinciehuis in Groningen gebeurde? “Als christen zou ik dat zelf nooit doen. Maar ik snap wel waarom de boeren dat deden.” Op bijna elke straathoek die we passeren staat een ME-busje om de trekkers in de gaten te houden.

10:40 De tractoren rollen het Noordzeestrand op. Eijkelenboom pauzeert voor een groepsfoto met zijn collega’s en hun voertuigen.

12:30 Volgens Staatsbosbeheer is de grond van het Malieveld nog niet voldoende hersteld van het vorige boerenbezoek. De demonstranten moeten dus uitwijken naar het nabijgelegen Koekamp. Daar heeft FDF een podium opgericht met sprekers en muziek. Er zijn een stuk minder demonstranten dan de organisatie had verwacht: zo’n 2500 boeren hebben zich verzameld in de Hofstad.

12:45 We zijn net op tijd voor de speeches van CDA-politici Jacco Geurts en Maurits von Martels. Die bezweren de boeren dat ze hen serieus nemen. Is Eijkelenboom overtuigd? “Nee, ik wil eerst daden zien. Laat ze maar eens de stekker uit dit kabinet trekken, dan zien we daarna verder.”

15:00 FDF heeft op het podium gedreigd met rellen als minister Carola Schouten (landbouw) en premier Mark Rutte niet hun excuses maken voor het stikstofbeleid. Maar Eijkelenboom eet op zijn gemak een patatje. Volgens hem zal het wel loslopen. “Rellen, dat zit niet in onze aard.”

15:30 Tientallen boeren trekken richting het ministerie van landbouw. De politie en de ME rukken uit met wapenstokken, paarden en honden. Agenten verrichten enkele arrestaties. Rond half zes is de rust weergekeerd. Maar dan zijn Eijkelenboom en zijn collega’s uit Papendrecht allang vertrokken.

